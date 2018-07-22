Не менее 16 человек погибли и 60 получили ранения в результате теракта возле аэропорта Кабула.
Террорист-смертник подорвал бомбу вскоре после того, как аэропорт покинул первый вице-президент Афганистана Абдул Рашид Дустум, вернувшийся на родину после года изгнания, сообщает телеканал TOLOnews.
По данным телеканала, большинство пострадавших - сотрудники полиции.
Взрыв произошел в толпе сторонников Дустума, когда вице-президент на бронированном автомобиле покидал аэропорт. Сам политик, бежавший в 2017 году в Турцию, не пострадал.
Ни одна из действующих в Афганистане террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.
Напомним, Украина готова увеличить вклад в миссию НАТО в Афганистане и направить дополнительный персонал.