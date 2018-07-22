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Главная » Мир » Видео Ужасный теракт в Кабуле: 16 человек убиты, 60 ранены

Видео Ужасный теракт в Кабуле: 16 человек убиты, 60 ранены

<span class="label red">Видео</span> Ужасный теракт в Кабуле: 16 человек убиты, 60 ранены
Скриншот видео TOLOnews

Смертник подорвал бомбу по случаю возвращения после года изгнания вице-президента страны

22.07.18 71
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Не менее 16 человек погибли и 60 получили ранения в результате теракта возле аэропорта Кабула. 

Террорист-смертник подорвал бомбу вскоре после того, как аэропорт покинул первый вице-президент Афганистана Абдул Рашид Дустум, вернувшийся на родину после года изгнания, сообщает телеканал TOLOnews

По данным телеканала, большинство пострадавших - сотрудники полиции. 

Взрыв произошел в толпе сторонников Дустума, когда вице-президент на бронированном автомобиле покидал аэропорт. Сам политик, бежавший в 2017 году в Турцию, не пострадал. 

Ни одна из действующих в Афганистане террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

 

Напомним, Украина готова увеличить вклад в миссию НАТО в Афганистане и направить дополнительный персонал.

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