На западе Польши два гражданина Украины – 41 и 43 лет – совершили разбойное нападение на круглосуточный пункт обмена валют и похитили значительную сумму денег. Вскоре их задержали при попытке попасть в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба польской полиции.

Ограбление произошло в ночь на 16 июля в городе Жары Любушкого воеводства. Украинцы во время нападения применили тяжелые молоты и нанесли десятки ударов по стеклу, которое отделяет кассира от клиентов. Когда образовалась достаточного размера дыра, мужчины смогли проникнуть внутрь обменника и забрать деньги. При этом сумма украденных средств не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве неадекватный мужчина порезал лицо сотруднице ветклиники

Полиция сразу же начала расследование и установила лиц, которые могут быть причастны к ограблению. Задержали подозреваемых в Долгобичуве ночью при попытке пересечь польско-украинскую границу во вторник, 17 июля.

Суд избрал меру пресечения украинцам в виде ареста сроком на три месяца. Их обвиняют в разбое. Мужчинам грозит от трех до двенадцати лет лишения свободы.

Напомним, неизвестные в противогазах напали на офис ЛГБТ-сообщества в Харькове.