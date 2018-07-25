Италия не признает аннексию Крыма

Правительство Италии не признает незаконную аннексию Крыма Россией и придерживается санкционной политики Европейского Союза, заявил министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези на заседании парламента. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на интернет-издание "Европейская правда".

"Правительство считает, что правила международного права должны всегда уважаться. Италия не признала региональных властей, назначенных в марте 2014 года, следуя санкциям в соответствии с ЕС", - сказал министр.

Э.М.Миланези сделал данное заявление, отвечая на вопросы депутата итальянского парламента относительно заявления вице премьер-министра Италии Маттео Сальвини, который защищал легитимность проведения Россией референдума в Крыму после аннексии полуострова.

Как сообщалось ранее, вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини заявил в интервью The Washington Post , что Крым был присоединен к России законно.