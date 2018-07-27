Джордж ОʼНил-младший из рода Рокфеллеров, как считают американские СМИ, был одним из двух главных контактов и предполагаемого агента влияния россиянки при ее предполагаемых попытках создать неофициальный канал связи между Кремлем и Республиканской партией.

Именно ОʼНил-младший — "американец № 2" из обвинительных документов, пишут The Wall Street Journal и Bloomberg.

По утверждению ФБР, "американец № 2" вместе с " помогал Бутиной с организацией дружественных обедов в Вашингтоне и Нью-Йорке для граждан США и России в 2016-2017 годы.

В марте 2016 года россиянка писала "американцу № 2" , что ее российский покровитель "очень впечатлен им и выражает благодарность за то, что тот делает для восстановления отношений между двумя странами. Он также хочет, чтобы вы знали, что русские со своей стороны поддержат эти усилия. Это все, что я могу сейчас сказать. Больше информации на следующей неделе!" — цитирует письмо ФБР.

Через несколько дней Бутина написала "американцу № 2", что покровитель подтвердил ей желание реализовать "их российско-американский проект" и что "представитель Кремля одобрил создание этого канала коммуникации". "Все, что нам нужно, — это „да“ со стороны Путина. Остальное проще", — писала Бутина. Подразумевается ли под «проектом» именно организация американо-российских обедов ("американец № 2" фигурирует в обвинении в этом контексте), неясно.

В сентябре Бутина попросила обоих американцев помочь с организацией очередного обеда, поскольку "до выборов два месяца и пора создавать для нового президента команду советников по России".

В конце 2016-го и начале 2017-го переписка касалась в основном приезда в США на делегации из России (туда входил и Торшин) и организации в связи с этим обеда. В феврале, через несколько дней после проведения этого мероприятия, Бутина написала "американцу № 2" письмо с благодарностью: "Наша делегация не может перестать болтать о вашем прекрасном обеде. Мой дорогой президент получил "сообщение" об инициативах вашей группы и о вашем конструктивном и добром внимании к русским".

Именно Джордж ОʼНил-младший был организатором обеда с участием россиян перед Национальным молитвенным завтраком в 2017 году — и сам не раз говорил об этом. В комментарии для Bloomberg в 2017 году ОʼНил-младший объяснял, что целью встречи были поддержка конструктивного диалога и борьба с русофобией.

Отмечается, что ОʼНил-младший — открытый сторонник сближения США с Россией; он посвятил этому колонки в издании The American Conservative, одна из которых вышла в июле 2018 года, перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина. Как пишет The Wall Street Journal, он основал группу для лоббирования "реалистичной и сдержанной внешней политики", частью которой он считает хорошие отношения с Россией.

Джордж ОʼНил-младший, 2000 год / Phelan M. Ebenhack / AP / Scanpix / LETA

Джордж ОʼНил-младший — правнук Джона Дэвисона Рокфеллера-младшего, одного из основателей фонда Рокфеллера. Он занимается скульптурой и состоит в ряде американских консервативных организаций. В 1992 году он работал на президентской кампании Пата Бьюкенена, одним из руководителей которой был Пол Эриксон.

Минюст США считает, что Мария Бутина использовала Пола Эриксона как способ установить контакты с влиятельными людьми в американских консервативных кругах. Бутина и Эриксон состояли в интимных отношениях; следователи утверждают, что для россиянки это была лишь «неизбежная сторона ее деятельности» — в распоряжении ФБР якобы есть документы, где она презрительно отзывается о необходимости жить с Эриксоном.

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56-летний американец несколько раз представал перед судом за обман инвесторов, которых убеждал вложить деньги в свои компании — судя по всему, нефункционирующие. The Wall Street Journal пишет, что он и его компания Compass Care остаются должны по разным судебным решениям в общей сложности более 860 тысяч долларов. "Он настойчивый и закоренелый лжец", — говорит один из обманутых инвесторов, юрист из Лос-Анджелеса Майкл Барнс.

Пол Эриксон в 2003 году / C-Span

Карьеру Эриксона в республиканских кругах издание называет "эклектичной". В 1980-х он сотрудничал с позже осужденным за мошенничество лоббистом Джеком Абрамоффом, а затем работал на Пата Бьюконена — политика правых взглядов, советника президентов Ричарда Никсона и Рональда Рейгана, который в 1990-е пробовал выдвинуться в президенты. В том же десятилетии Эриксон был представителем американца Джона Боббита, которому жена отрезала половой член, объяснив это насилием с его стороны.

В Пол Эриксон был членом правления Американского консервативного союза (ACU), который каждый год проводит Конференцию консервативных политических действий (CPAC). Это мероприятие обычно посещают президенты-республиканцы. Эриксона попросили уйти из ACU после предупреждения со стороны консервативного публициста и писателя Л. Брента Бозелла, которого он убедил вложить в Compass Care 200 тысяч долларов.

В конце 2016 года Эриксон выдавал себя за члена переходной команды Трампа. «Я постоянно нахожусь в Вашингтоне, пытаясь навести хоть какой-то порядок в переходном процессе Трампа — с непонятным отношением и результатами", — писал он своему знакомому. Сотрудники переходной команды, в том числе бывший пресс-секретарь Шон Спайсер, говорят, что не встречали Эриксона.

The Wall Street Journal отмечает, что некоторые знакомые тепло отзываются об Эриксоне. Его коллега по предвыборному штабу Пата Бьюконена Фрэнк Лунтц вспоминает, что он был "стабильным" и "ко всем относился с добротой". Главным контактом Эриксона в республиканском мире был Дэвид Кин, бывший глава ACU и Национальной стрелковой ассоциации, через которую Мария Бутина решила познакомиться с влиятельными республиканцами.

Отметим, 16 июля Минюст США объявил об аресте россиянки Марии Бутиной: ее обвиняют в том, что она пыталась продвигать российские интересы в США без регистрации в качестве «иностранного агента».

Напомним, подозреваемого в госизмене помощника Гройсмана уволили из Кабмина.