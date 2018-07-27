Журнал Гвинет Пэлтроу закрыли за распространение лженаучных ЗОЖ-советов

Издательский дом Conde Nast принял решение закрыть основанный актрисой Гвинет Пэлтроу журнал GOOP, в котором публиковались сомнительные советы по здоровому образу жизни. Об этом сообщает Vice.

Свой проект GOOP Гвинет Пэлтроу начала в 2008 году как электронную рассылку, позже она переросла в блог. С самого начала американские врачи и учёные предупреждали, что статьи, публикующиеся в блоге, содержат лженаучную информацию и могут навредить читателям.

Например, читателям GOOP советовали пить сырое козье молоко, чтобы избавиться от паразитов и отказаться Wi-Fi, чтобы не заболеть раком.

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Тем не менее, в этом году Пэлтроу удалось заключить контракт на выпуск журнала со всемирно известным издательством Conde Nast, выпускающим Vogue и The New Yorker. Предполагалось, что журнал будет выходить ежеквартально, однако после двух номеров издательство расторгло с ним контракт.