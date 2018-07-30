Российские хакеры пытались похитить результаты анализов Новичка из швейцарской лаборатории

Швейцарская лаборатория Spiez, которая проводит экспертизу отравляющего вещества Новичок, вероятно, была атакована группой хакеров, связанных с правительством России. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на швейцарское издание Blick.

Как сообщили сотрудники лаборатории, хакеры из группы Sandworm, связанной с российским правительством, распространяли документ в формате Word с инструкциями о предстоящей конференции по химическому оружию. В файл была установлена ​​вредоносная программа.

"Кто-то действовал от имени лаборатории. Мы немедленно проинформировали участников конференции, что документ не наш, и указали на опасность", - сказал Курт Мюнгер из Федерального управления гражданской защиты. Он уточнил, что хакерам не удалось похитить никаких данных.

Напомним, в этом году хакеры уже атаковали несколько организаций в Швейцарии. Также сообщалось, что российские хакеры пытались украсть материалы расследования по делу Скрипалей.