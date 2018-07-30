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Главная » Мир » Российские хакеры пытались похитить результаты анализов Новичка из швейцарской лаборатории
Отравление Скрипаля

Российские хакеры пытались похитить результаты анализов Новичка из швейцарской лаборатории

Российские хакеры пытались похитить результаты анализов Новичка из швейцарской лаборатории
Anonymous / Фото: artefactmagazine.com

Похитить данные хакерам не удалось

30.07.18 122
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Швейцарская лаборатория Spiez, которая проводит экспертизу отравляющего вещества Новичок, вероятно, была атакована группой хакеров, связанных с правительством России. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на швейцарское издание Blick.

Как  сообщили сотрудники лаборатории, хакеры из группы Sandworm, связанной с российским правительством,  распространяли документ в формате Word с инструкциями о предстоящей конференции по химическому оружию. В файл была установлена ​​вредоносная программа.

"Кто-то действовал от имени лаборатории. Мы немедленно проинформировали участников конференции, что документ не наш, и указали на опасность", - сказал Курт Мюнгер из Федерального управления гражданской защиты. Он уточнил,  что хакерам не удалось похитить никаких данных.

Напомним, в этом году хакеры уже атаковали несколько организаций в Швейцарии. Также сообщалось, что российские хакеры пытались украсть материалы расследования по делу Скрипалей.

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