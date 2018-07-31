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Главная » Мир » Ноутбуки и смартфоны попали под запрет во французских школах

Ноутбуки и смартфоны попали под запрет во французских школах

Ноутбуки и смартфоны попали под запрет во французских школах
Фото: espanarusa.com

Макрон выполнил свое предвыборное обещание

31.07.18 77
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В понедельник, 30 июля, французский парламент окончательно утвердил закон о запрете использования смартфонов, ноутбуков и других подобных гаджетов в школах и колледжах, а также в некоторых средних школах. Об этом сообщает Le Monde.

Закон запрещает использование любого средства связи (ноутбук, планшет, смарт-часы и т.д.). Исключения будут касаться только гаджетов, которые нужны в образовательных целях, или которыми пользуются дети-инвалиды.

Средние школы также получили право на свое усмотрение вводить полный или частичный запрет телефонов или других средств связи.

Напомним, запрет на мобильные телефоны в школах был предвыборным обещанием президента Эммануэля Макрона.

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