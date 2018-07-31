В США начался суд над Манафортом: что известно о главном советнике Януковича

Во вторник, 31 июля, начинается судебный процесс над бывшим руководителем предвыборного штаба Трампа и политтехнологом Виктора Януковича Полом Манафортом. Об этом пишет NBC NEWS.

Процесс начнется с выбора коллегии присяжных в Александрии, штат Вирджиния. Судебное разбирательство в отношении предполагаемых финансовых преступлений Манафорта является первым процессом, к которому привело расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего российское вмешательство в американские выборы в 2016 году.

Выдвинутые обвинения не связаны со временем работы Манафорта с Трампом. Вместо этого они касаются сотрудничества политтехнологоа с Януковичем и Партией Регионов.

Во время этого судебного процесса вопрос вмешательства России в американские выборы, вероятно, затронут не будет.

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"Я не думаю, что хоть какой-то свидетель со стороны правительства произнесет слово "Россия", – сказал прокурор Грег Андрес.

Обвинение Манафорту было выдвинуто в октябре 2017 года. В обвинительном заключении говорилось, что Манафорт в течение нескольких лет лоббировал интересы тогдашнего президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов, не будучи зарегистрированным в США в качестве "иностранного агента", а также был причастен к отмыванию средств, уклоняясь от уплаты налогов.

Прокуроры попытается доказать в суде, что Манафорт скрыл от американской налоговой службы более 30 миллионов долларов, полученных за оказанные Януковичу услуги. По версии стороны обвинения, чтобы избежать уплаты налогов политтехнолог прятал деньги в банках в Великобритании, Кипра и островного государства Сент-Винсент и Гренадины в Карибском море. Всего же по данным следствия, Манафорт заработал в Украине 60 млн долларов.

В обвинительном акте говорится, что Манафорт использовал "свое скрытое заграничное богатство, чтобы насладиться расточительным образом жизни в Соединенных Штатах", потратив почти 2 млн долларов на антиквариат и почти 1,5 млн долларов на одежду для себя.

Ключевым свидетелем обвинения будет Ричард Гейтс, бывший бизнес-партнер Манафорта. Он признал себя виновным и согласился сотрудничать с правительством.

Пола Манафорта пригласили в Украину в 2005 году для продвижения Януковича и Партии Регионов после Оранжевой революции. В январе 2006 года Манафорт предоставил план, согласно которому Янукович и его партия могли выиграть парламентские выборы. В его основе лежала идея продвижения хороших отношений с РФ, которая в то время вела "газовую войну" с Украиной, пишет Радио Свобода со ссылкой на документы суда по делу Манафорта.

"Нужно показать ключевую связь между неверным решением правительства и его катастрофическим влиянием не только на украинскую экономику, но и непосредственно на интересы украинского народа. Это подчеркнет, что Янукович не допустит такой огромной ошибки, и у него есть связи с Россией, необходимые для исправления проблемы, созданной Ющенко и его командой", – писал Манафорт в записке, адресованной Януковичу и Ахметову.

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В дальнейшем Манафорт продолжал работу с Партией регионов, одновременно наладив отношения с российскими олигархами. Одним из них был Олег Дерпаска, который, вероятно, представил ему Константина Килимника, который стал представителем политтехнолога в Украине.

К работе в Украине Манафорт привлек своего заместителя Рика Гейтса, Тэда Дивайна (в 2016 году он был менеджером президентской кампании демократа Берни Сандерса) и Адама Страсберга (в 2004 году он работал в президентской кампании демократа Джона Керри).

Речь Януковича после победы на выборах 2010 года, которую, согласно документам суда, назвали "Новое начало для Украины", написал Дивайн. Также во многом благодаря усилиям Манафорта большинство в парламенте на выборах 2012 года получила Партия регионов.

После того, как Янукович стал украинским президентом, Манафорт привлек несколько влиятельных европейских политиков для продвижения украинского правительства в Вашингтоне и Брюсселе. Позже их стали называть "габсбургской группой".

В записке Януковичу, датированной 21 февраля 2013 года, Манафорт написал, что "участники "габсбургского проекта" показали себя очень эффективными в работе с ЕС".

Позже Манафорт утверждал, что лоббировал интересы Украины за рубежом с целью продвижения демократии.

"Работа, которую я делал в Украине, заключалась в том, чтобы помочь Украине попасть в Европу, и нам это удалось", - сказал он американскому журналисту Чаку Тодду в передаче "Встреча с прессой", во время президентской кампании 2016 года.

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Также в опубликованных судом документах говорится, что после Революции Достоинства Манафорт предлагал свои услуги Виталию Кличко, пишет ВВС. Политтехнолог через своего помощника Константина Килимника представил большую презентацию и план реструктуризации Киевской городской государственной администрации. Кличко подтвердил, что Манафорт предлагал свои услуги, но заявил, что отказался от них.