Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Теракт в Манчестере организовал человек, которого спасли британские моряки
Теракты в Европе

Теракт в Манчестере организовал человек, которого спасли британские моряки

Теракт в Манчестере организовал человек, которого спасли британские моряки
Салман Абеди / Фото: The Independent

Салман Абеди подорвал себя возле "Манчестер-арены" во время концерта американской певицы Арианы Гранде

31.07.18 182
100

Салмана Абеди, организовавшего теракт на концерте певицы Арианы Гранде в Манчестере в мае 2017 года, за три года до этого во время операции в Ливии спас британской Королевский военно-морской флот.

Об этом сообщила во вторник газета Daily Mail.

Исследовательское судно ВМС Великобритании "Энтерпрайз" в 2014 году забрало Абеди, которому на тот момент было 19 лет, а также его младшего брата Хашема вместе с сотней других граждан Великобритании, которых должны были вывезти из опасных зон во время войны в Ливии. Салман и Хашем Абеди имели британское подданство, так как родились в семье ливийских мигрантов на территории Соединенного Королевства.

Все эвакуированные были сначала доставлены на Мальту, а в августе 2014 года братья прилетели в Великобританию.

Друзья семьи Абеди подтвердили информацию о том, что братьев эвакуировали на судне "Энтерпрайз". Также эту информацию подтвердили источники газеты среди официальных лиц в Лондоне.

"Он был британским подданным, так что нашей работой было защитить его. Салман был одним из многих людей, которого мы абсолютно точно должны были эвакуировать. Тогда он не представлял угрозу, и была совершенно другая ситуация", - сказал изданию другой высокопоставленный чиновник в сфере безопасности.

Абеди отучился в Манчестерском колледже и планировал начать учебу в Солфордском университете, однако 22 мая 2017 года подорвал себя возле "Манчестер-арены" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. В результате теракта погибли 22 человека, более 120 получили ранения.

Его брат на данный момент находится в тюрьме в Ливии в ожидании суда по обвинению в причастности к нападению.

Напомним, Порошенко заявил, что в 2017 году СБУ предотвратила 17 терактов и 8 диверсий.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Ужасный теракт в Кабуле: 16 человек убиты, 60 раненыПавла Гриба обвиняют в подготовке теракта в СочиСпецслужбы РФ хотели устроить теракт у памятника воинам УПА в Харькове, - СБУ
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 16437
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 13245
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 10244
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 18291
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12494
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 22482
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 11998
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 24112
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 9175
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 8080
  1. Надя Дорофеева прогулялась в черных трусиках в Каннах 13568 / 14861
  2. Жертву "Новичка" похоронят со специальными мерами безопасности 3078 / 3488
  3. Монахиня Варвара, спасшая Филарета, жива и здорова 2870 / 3208
  4. Вестница свободы. Как Ульяна Супрун освобождает нас от запретов 2713 / 2907
  5. Даша Астафьева снялась в прозрачных трусиках и лифчике 2587 / 3025
  6. Соразмерность имеет значение. Почему Путин пугает, а нам не страшно 2401 / 2525
  7. Полиция нашла автомобиль возможного убийцы ветерана АТО Сармата 2221 / 6145
  8. Киев готовится к предотвращению чрезвычайной ситуации, связанной с остановкой ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 2210 / 2453
  9. Пётр Валуев и другие. Как в Российской империи из украинцев пытались сделать россиян 2202 / 3734
  10. Тысячи истощенных кенгуру оккупировали мегаполисы Австралии в поисках еды 2025 / 2307
  1. Пётр Валуев и другие. Как в Российской империи из украинцев пытались сделать россиян 25 / 3734
  2. НАТО собирается с силами. Как Североатлантический альянс готовится к противостоянию с Россией 14 / 1908
  3. Вестница свободы. Как Ульяна Супрун освобождает нас от запретов 13 / 2907
  4. Соразмерность имеет значение. Почему Путин пугает, а нам не страшно 12 / 2525
  5. Надя Дорофеева прогулялась в черных трусиках в Каннах 10 / 14861
  6. Армянское чудо. Как Пашиняну удается то, что не удается украинским правителям 8 / 3208
  7. Киев готовится к предотвращению чрезвычайной ситуации, связанной с остановкой ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 8 / 2453
  8. Часть расходов на детский сад можно вернуть 6 / 1599
  9. Полторак лишил всех воинских званий начальника 46-го центра обеспечения Короля 4 / 8835
  10. Украинцам не стоит ехать в Бразилию,- МИД 4 / 2199
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.