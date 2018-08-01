Стоимость уничтоженных автомобилей оценена в 6,5 миллионов долларов

В Сети обнародовано видео с уничтожением элитарных суперкаров Porsche, Lamborghini и Mercedes Benz бульдозером. Процедура была совершена по распоряжению президента Филиппин Родриго Дутерте.



Об этом сообщает The Telegraph.

Цель данной акции - борьба с коррупцией и контрабандой. Кроме автомобилей, были также раздавлены мотоциклы Harley Davidson.





Суммарная стоимость уничтоженных автомобилей оценена в 6,5 миллионов долларов.



Меры главы страны отличаются экстравагантностью, однако их основная цель - демонстрация "жесткой позиции против незаконного импорта".

Ранее Дутерте разрешил военным пристрелить его, если он пробудет на своем посту дольше положенного ему срока.