В Сети обнародовано видео с уничтожением элитарных суперкаров Porsche, Lamborghini и Mercedes Benz бульдозером. Процедура была совершена по распоряжению президента Филиппин Родриго Дутерте.
Об этом сообщает The Telegraph.
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Цель данной акции - борьба с коррупцией и контрабандой. Кроме автомобилей, были также раздавлены мотоциклы Harley Davidson.
Суммарная стоимость уничтоженных автомобилей оценена в 6,5 миллионов долларов.
Меры главы страны отличаются экстравагантностью, однако их основная цель - демонстрация "жесткой позиции против незаконного импорта".
Ранее Дутерте разрешил военным пристрелить его, если он пробудет на своем посту дольше положенного ему срока.