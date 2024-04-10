Маневры у Филиппин: корабли НОАК приведены в повышенную боевую готовность

Военные эксперты назвали действия китайских сил "оком за око", поскольку у "Линии девяти пунктиров" США провели учения с кораблями Японии, Филиппин и Австралии.

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Союзные корабли США, Японии, Австралии и Филиппин 7 апреля провели первые военные учения в стратегической зоне Южно-Китайского моря. На этом фоне флот Народно-освободительной армии Китая (НОАК) был приведен в состояние повышенной боевой готовности. Об этом сообщает издание Global Times.

Как рассказал представитель командования Южного театра военных действий НОАК полковник Тянь Цзюньли, военное командование организовало военно-морское и воздушное боевое патрулирование в водах Южно-Китайского моря, а также отработало практику, включающую совместные штурмовые операции с моря и воздуха.

Со стороны США и союзников в маневрах были задействованы шесть военных кораблей и четыре единицы авиации Австралии, Японии, Филиппин и США, из них три филиппинских военных корабля и два патрульных самолета P-8 из США и Австралии.

"Эти мероприятия были разработаны для повышения способности различных сил эффективно работать вместе на море", — говорится в заявлении филиппинских военных.

В этом заявлении Китай не был упомянут, однако существует мнение, что маневры США и союзников обусловлены повышенной активностью китайского флота в этих водах. Дело в том, что в соответствии с так называемой "Линией девяти пунктиров" Пекин претендует примерно на 90% богатого ресурсами Южно-Китайского моря, через которое ежегодно проходят торговые потоки на триллионы долларов, несмотря на претензии Тайваня, Вьетнама, Малайзии, Брунея, Индонезии и Филиппин.

Линия девяти пунктиров в Южно-Китайском море

Китайские военные эксперты уже охарактеризовали маневры двух конкурирующих сторон как "око за око", где все военные действия находятся под взаимным контролем.

Ситуация в Южно-Китайском море

Маневры коалиции и сил НОАК состоялись за несколько дней до государственного визита в Вашингтон премьер-министра Фумио Кисиды для встречи с президентом США Джо Байденом. А незадолго до них состоялся телефонный разговор главы Белого дома с лидером КНР Си Цзиньпином, в ходе которого американский президент затронул области разногласий между Пекином и Вашингтоном.

Кроме того, в последние месяцы напряженность между Манилой и Пекином возросла в Южно-Китайском море — в частности, в районе Второй отмели Томаса. На этой отмели находится филиппинский военный пост, а в близлежащих водах происходили столкновения между двумя сторонами, включая несколько столкновений и применение мощных водометов китайской береговой охраной, что грозило перерасти в более масштабный кризис, в том числе такой, который может привлечь США, союзника Манилы по договору об обороне.

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