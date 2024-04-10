Маневри біля Філіппін: кораблі НВАК приведені в підвищену бойову готовність

Військові експерти назвали дії китайських сил "оком за око", оскільки біля "Лінії дев'яти пунктирів" США провели навчання з кораблями Японії, Філіппін та Австралії.

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Союзні кораблі США, Японії, Австралії та Філіппін 7 квітня провели перші військові навчання в стратегічній зоні Південнокитайського моря. На цьому тлі флот Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) був приведений у стан підвищеної бойової готовності. Про це повідомляє видання Global Times.

Як розповів представник командування Південного театру військових дій НВАК полковник Тянь Цзюньлі, військове командування організувало військово-морське і повітряне бойове патрулювання у водах Південнокитайського моря, а також відпрацювало практику, яка передбачає спільні штурмові операції з моря і повітря.

З боку США і союзників до маневрів було залучено шість військових кораблів і чотири одиниці авіації Австралії, Японії, Філіппін і США, з них три філіппінські військові кораблі та два патрульні літаки P-8 зі США та Австралії.

"Ці заходи були розроблені для підвищення спроможності різних сил ефективно працювати разом на морі", — йдеться в заяві філіппінських військових.

У цій заяві Китай не був згаданий, проте існує думка, що маневри США і союзників зумовлені підвищеною активністю китайського флоту в цих водах. Річ у тім, що відповідно до так званої "Лінії дев'яти пунктирів" Пекін претендує приблизно на 90% багатого на ресурси Південнокитайського моря, через яке щороку проходять торговельні потоки на трильйони доларів, попри претензії Тайваню, В'єтнаму, Малайзії, Брунею, Індонезії та Філіппін.

Лінія дев'яти пунктирів у Південно-Китайському морі

Китайські військові експерти вже схарактеризували маневри двох конкуруючих сторін як "око за око", де всі військові дії перебувають під взаємним контролем.

Ситуація в Південнокитайському морі

Маневри коаліції та сил НВАК відбулися за кілька днів до державного візиту до Вашингтона прем'єр-міністра Фуміо Кісіди для зустрічі з президентом США Джо Байденом. А незадовго до них відбулася телефонна розмова голови Білого дому з лідером КНР Сі Цзіньпіном, під час якої американський президент зачепив області розбіжностей між Пекіном і Вашингтоном.

Крім того, останніми місяцями напруженість між Манілою і Пекіном зросла в Південнокитайському морі — зокрема, в районі Другої мілини Томаса. На цій мілині розташований філіппінський військовий пост, а в прилеглих водах відбувалися сутички між двома сторонами, включно з кількома зіткненнями та застосуванням потужних водометів китайською береговою охороною, що загрожувало перерости в більш масштабну кризу, зокрема й таку, що може привернути США, союзника Маніли за договором про оборону.

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