Маневри біля Філіппін: кораблі НВАК приведені в підвищену бойову готовність
Військові експерти назвали дії китайських сил "оком за око", оскільки біля "Лінії дев'яти пунктирів" США провели навчання з кораблями Японії, Філіппін та Австралії.
Союзні кораблі США, Японії, Австралії та Філіппін 7 квітня провели перші військові навчання в стратегічній зоні Південнокитайського моря. На цьому тлі флот Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) був приведений у стан підвищеної бойової готовності. Про це повідомляє видання Global Times.
Як розповів представник командування Південного театру військових дій НВАК полковник Тянь Цзюньлі, військове командування організувало військово-морське і повітряне бойове патрулювання у водах Південнокитайського моря, а також відпрацювало практику, яка передбачає спільні штурмові операції з моря і повітря.
З боку США і союзників до маневрів було залучено шість військових кораблів і чотири одиниці авіації Австралії, Японії, Філіппін і США, з них три філіппінські військові кораблі та два патрульні літаки P-8 зі США та Австралії.
"Ці заходи були розроблені для підвищення спроможності різних сил ефективно працювати разом на морі", — йдеться в заяві філіппінських військових.
У цій заяві Китай не був згаданий, проте існує думка, що маневри США і союзників зумовлені підвищеною активністю китайського флоту в цих водах. Річ у тім, що відповідно до так званої "Лінії дев'яти пунктирів" Пекін претендує приблизно на 90% багатого на ресурси Південнокитайського моря, через яке щороку проходять торговельні потоки на трильйони доларів, попри претензії Тайваню, В'єтнаму, Малайзії, Брунею, Індонезії та Філіппін.
Китайські військові експерти вже схарактеризували маневри двох конкуруючих сторін як "око за око", де всі військові дії перебувають під взаємним контролем.
Ситуація в Південнокитайському морі
Маневри коаліції та сил НВАК відбулися за кілька днів до державного візиту до Вашингтона прем'єр-міністра Фуміо Кісіди для зустрічі з президентом США Джо Байденом. А незадовго до них відбулася телефонна розмова голови Білого дому з лідером КНР Сі Цзіньпіном, під час якої американський президент зачепив області розбіжностей між Пекіном і Вашингтоном.
Крім того, останніми місяцями напруженість між Манілою і Пекіном зросла в Південнокитайському морі — зокрема, в районі Другої мілини Томаса. На цій мілині розташований філіппінський військовий пост, а в прилеглих водах відбувалися сутички між двома сторонами, включно з кількома зіткненнями та застосуванням потужних водометів китайською береговою охороною, що загрожувало перерости в більш масштабну кризу, зокрема й таку, що може привернути США, союзника Маніли за договором про оборону.Важливо