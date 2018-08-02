Сенат США одобрил оборонный бюджет, превышающий $700 млрд

Сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2019 финансовый год размером в $717 млрд, передает The Washington Examiner.
Теперь проект бюджета должен подписать президент США Дональд Трамп, после чего он обретет законную силу.
"Закон о национальной обороне США строится на прогрессе, который мы достигли ранее в этом году в рамках двухпартийных соглашений по бюджету, которые предусматривали крупнейшее за последние 15 лет годовое увеличение финансирования американских вооруженных сил", - заявил лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконелл.
По данным The Washington Examiner, проект бюджета в частности включает в себя выделение средств на противодействие влиянию России.
Напомним, что ранее сенат США одобрил предоставление Украине летального оружия.