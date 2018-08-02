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Фото В Беларуси перевернулся автобус с украинскими туристами

<span class="label red">Фото</span> В Беларуси перевернулся автобус с украинскими туристами
Фото: УВД Витебского облисполкома

Водитель уснул за рулем

02.08.18 64
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В Оршанском районе Беларуси попал в аварию туристический автобус международного сообщения Киев-Таллин. В автобусе находились 53 человека - граждане Украины, Молдовы и России. Об этом сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла в 4.30 2 августа. По предварительной информации, водитель уснул за рулем и на 186-м км автодороги М8 возле деревни Светочевка наехал на световую опору, после чего автобус опрокинулся на бок в кювет по ходу движения. При изучении тахографа было установлено, что пересменка водителей должна была состояться в 5.00 часов.

Для оценки физического состояния в больницу были доставлены 12 человек. Восемь из них уже осмотрены врачами и отпущены. По словам медиков, серьезных травм в аварии никто из пострадавших не получил и в госпитализации не нуждается.

Есть ли среди пострадавших украинцы, не сообщается.

Сотрудники милиции и работники МЧС организовали доставку остальных пассажиров в гостиницу, им оказывается необходимая помощь. За ними приедет резервный автобус, на котором туристы продолжат поездку в сопровождении ГАИ.

Фото: УВД Витебского облисполкома

Напомним, 20 июля в Житомирской области на 127-м км трассы Киев - Чоп столкнулись маршрутный автобус и грузовик, погибли 10 человек, 9 были травмированы.

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