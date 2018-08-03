В Германии падает рейтинг у партии Меркель и растет у правых из AfD, - опрос

В Германии правящий блок Христианско-демократического союза / Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) канцлера Ангелы Меркель поддерживает беспрецедентно низкое количество немцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса ARD-Deutschlandtrend, передает DW.

За партию Меркель готовы проголосовать только 29% избирателей - на один процент меньше по сравнению с июльским показателем. Партнера ХДС/ХСС по коалиции - Социал-демократическую партию Германии поддерживает 18% немцев. Ее рейтинг по сравнению с началом июля не изменился.

При этом продолжает расти поддержка право-популистской "Альтернативы для Германии" (AfD). За месяц ее рейтинг вырос на два пункта и достиг - 17%.

Еще по 15% избирателей готовы отдать свои голоса за Зеленых и Свободную демократическую партию (СвДП). Левых поддерживает 9% немцев.

Также 17% респондентов назвали проблему расизма в ФРГ "очень серьезной", а еще 47 процентов - "серьезной" проблемой. При этом 35% опрошенных считают расизм ни "небольшой", ни "серьезной" проблемой.

Мнения опрошенных по интеграции иностранцев в немецкое общество заметно разделились. 62% респондентов считают, что интеграция иностранцев в долгосрочной перспективе является "успешной", или "очень успешной". 33% наоборот считают, что интеграция проходит "плохо" или "очень плохо".

В то же время респонденты оценили интеграцию мигрантов, прибывших в Германию за последние годы, как не очень удачную. Лишь 28 % опрошенных считают новоприбывших иностранцев "хорошо" или "очень хорошо" интегрированными. 68% придерживаются мнения, что иностранцы "плохо" или "очень плохо" интегрируются в немецкое общество.

В телефонном опросе, проведенном 30 и 31 июля, по заказу общественно-правового вещателя ARD, приняли участие 1008 человек.

Напомним, на последних парламентских выборах в Германии в сентябре 2017 года блок ХДС/ХСС получил 33% голосов, СДПГ – 20,5%, а AfD – 12,6%.