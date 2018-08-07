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Главная » Мир » Лондон готовит запрос об экстрадиции двоих россиян по делу об отравлении Новичком
Отравление Скрипаля

Лондон готовит запрос об экстрадиции двоих россиян по делу об отравлении Новичком

Лондон готовит запрос об экстрадиции двоих россиян по делу об отравлении Новичком
Фото: YouTube

Вероятно, это вызовет негативную реакцию Москвы и новое обострение отношений

07.08.18 68
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Британские власти готовятся направить запрос в Россию об экстрадиции двоих подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери и Эймсбери четырех человек, один из которых скончался.

Об этом сообщает Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве и службе безопасности.

Решение о направлении в Москву запроса на экстрадицию двоих российских граждан приняли в Лондоне после месяцев тщательного расследования, которое вели сотни следователей министерства внутренних дел и британских спецслужб, сообщается в публикации. В результате расследования собрано множество сведений о двоих подозреваемых россиянах – от момента их прибытия в Великобританию до момента вылета с территории Соединенного Королевства.

Королевская служба уголовного преследования, которая подготовила запрос о выдаче, завершила процесс и готова подать запрос.

Авторы публикации считают, что формальная передача запроса на экстрадицию вызовет негативную реакцию Москвы и новое обострение отношений.

Ранее британские СМИ сообщали, что полиция якобы определила список подозреваемых в отравлении. Источник, знакомый с ходом расследования, рассказал британскому агентству Press Association: "Следователи считают, что выявили подозреваемых в атаке "Новичком" благодаря камерам наблюдения. Они сверили видео с данными о людях, которые въехали в страну в то время. Следователи уверены, что подозреваемые – россияне".

Напомним, российские хакеры пытались похитить результаты анализов Новичка из швейцарской лаборатории.

 

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