Лондон готовит запрос об экстрадиции двоих россиян по делу об отравлении Новичком

Британские власти готовятся направить запрос в Россию об экстрадиции двоих подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери и Эймсбери четырех человек, один из которых скончался.

Об этом сообщает Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве и службе безопасности.

Решение о направлении в Москву запроса на экстрадицию двоих российских граждан приняли в Лондоне после месяцев тщательного расследования, которое вели сотни следователей министерства внутренних дел и британских спецслужб, сообщается в публикации. В результате расследования собрано множество сведений о двоих подозреваемых россиянах – от момента их прибытия в Великобританию до момента вылета с территории Соединенного Королевства.

Королевская служба уголовного преследования, которая подготовила запрос о выдаче, завершила процесс и готова подать запрос.

Авторы публикации считают, что формальная передача запроса на экстрадицию вызовет негативную реакцию Москвы и новое обострение отношений.

Ранее британские СМИ сообщали, что полиция якобы определила список подозреваемых в отравлении. Источник, знакомый с ходом расследования, рассказал британскому агентству Press Association: "Следователи считают, что выявили подозреваемых в атаке "Новичком" благодаря камерам наблюдения. Они сверили видео с данными о людях, которые въехали в страну в то время. Следователи уверены, что подозреваемые – россияне".

Напомним, российские хакеры пытались похитить результаты анализов Новичка из швейцарской лаборатории.