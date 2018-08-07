Президентом Колумбии официально стал Иван Дуке

Уходящий сегодня, 7 августа, с поста президента Колумбии Хуан Мануэль Сантос выступил с прощальным обращением к нации и заявил, что покидает большую политику.

Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня же пост президента официально займет Иван Дуке, победивший на выборах главы государства. Сантос возглавлял Колумбию два срока подряд — в общей сложности восемь лет.

"Я ухожу из политики, но продолжу работать в других областях для мира. Я ухожу без вражды… Слава Богу, в моем сердце нет ни ненависти, ни обиды", — заявил Сантос.

Также он пожелал успехов своему преемнику Дуке и пообещал исполнить свое обещание "не мешать" новому главе государства.

Что касается Дуке, то важнейшим его обещанием стал полный пересмотр соглашения о мире с повстанцами "Революционных вооруженных сил Колумбии" (FARC). Соглашение было заключено его предшественником Сантосом (за что тому дали Нобелевскую премию мира), но большая часть колумбийцев по-прежнему выступает против этой сделки правительства и повстанцев. Как пишет Независимая газета, сам Иван лично возглавлял голосование на всенародном референдуме по отмене мирного соглашения с FARC.

Сторонники Дуке требовали не допустить амнистии тех боевиков, которые были замешаны в убийствах военных и полицейских. По соглашению же, повстанцы подлежат прощению, им разрешается создать политическую партию и принимать участие в выборах в парламент на правах обычной политической силы.

"Колумбийцы очень сильно разочарованы и в политике страны, и в ее политиках. Им нужен сегодня не революционер, который будет все кругом крушить-реформировать, а в разумных пределах умеренный, вменяемый и заботящийся о людях лидер. Если я таким смогу быть, то мне только скажут "спасибо". А если что не будет вдруг у меня получаться, то я всегда готов прислушаться к мнению народа. Потому что только простые люди в Колумбии знают, как сделать жизнь нашей страны лучше. И я им в этом важном деле будут всеми силами содействовать", – уверяет Дуке.

Напомним, украинцы смогут скоро ездить без виз в Колумбию.