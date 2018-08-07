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Главная » Мир » В Ливане восстановили пещерный монастырь, пустовавший более тысячи лет

В Ливане восстановили пещерный монастырь, пустовавший более тысячи лет

В Ливане восстановили пещерный монастырь, пустовавший более тысячи лет
Пещерный монастырь святого Марона в Ливане/Фото: vaticannews.va

Горная обитель является частью воспоминаний и мест, связанных со святым Мароном

07.08.18 93
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В Ливане торжественно открыли восстановленный пещерный монастырь Святого Марона, который пустовал несколько столетий. В древней обители была совершена святая месса. В ней приняли участие руководство Ордена ливанских маронитов и некоторые госдеятели страны, сообщает vaticannews

Богослужение возглавлял глава епархии Баальбека-Дейр-эль-Ахмара монс. Ханна Рахме. Горный монастырь является частью воспоминаний и мест, связанных со святым Мароном. Преподобный пустынник жил на границе IV и V веков, он был духовным основателем монашеской общины, стоявшей у истоков Маронитской церкви.

В V веке пещерный комплекс был занят первыми учениками ливанского святого. Со временем обитель пришла в упадок.

Теперь древняя святыня открыта заново, и это событие ливанские христиане восприняли с огромной радостью. Во время проповеди на святой мессе монс. Рахме отметил, что, возможно, именно здесь был избран самый первый маронитский патриарх.

"Теперь же мы хотим поделиться этой святыней с нашими братьями христианами и мусульманами. Всякий, кто приходит сюда, чувствует присутствие Бога", - сказал епископ Баальбека.

Кроме того отмечается, что в скором времени в этом монастыре ежедневно будет совершаться по меньшей мере одна святая месса.

Ранее сообщалось, что в Таиланде практически все спасенные из пещеры дети стали послушниками в буддийском монастыре.

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