В Ливане восстановили пещерный монастырь, пустовавший более тысячи лет

В Ливане торжественно открыли восстановленный пещерный монастырь Святого Марона, который пустовал несколько столетий. В древней обители была совершена святая месса. В ней приняли участие руководство Ордена ливанских маронитов и некоторые госдеятели страны, сообщает vaticannews.

Богослужение возглавлял глава епархии Баальбека-Дейр-эль-Ахмара монс. Ханна Рахме. Горный монастырь является частью воспоминаний и мест, связанных со святым Мароном. Преподобный пустынник жил на границе IV и V веков, он был духовным основателем монашеской общины, стоявшей у истоков Маронитской церкви.



В V веке пещерный комплекс был занят первыми учениками ливанского святого. Со временем обитель пришла в упадок.

Теперь древняя святыня открыта заново, и это событие ливанские христиане восприняли с огромной радостью. Во время проповеди на святой мессе монс. Рахме отметил, что, возможно, именно здесь был избран самый первый маронитский патриарх.



"Теперь же мы хотим поделиться этой святыней с нашими братьями христианами и мусульманами. Всякий, кто приходит сюда, чувствует присутствие Бога", - сказал епископ Баальбека.



Кроме того отмечается, что в скором времени в этом монастыре ежедневно будет совершаться по меньшей мере одна святая месса.

Ранее сообщалось, что в Таиланде практически все спасенные из пещеры дети стали послушниками в буддийском монастыре.