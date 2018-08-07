Аномальная жара лишает Европу овощей

Аномальная жара в Европе привела к проблемам с овощами. Об этом заявили в Европейской ассоциации производителей фруктов и овощей (PROFEL), сообщает Euractivе.

"В связи с длительной жаркой и сухой погодой на протяжении всего июля на большей части континента урожайность овощей резко снизилась. Сегодняшняя ситуация для огородников и производителей овощей – самая серьезная за последние 40 лет", - говорится в заявлении организации.

Отмечается, что в результате дикой жары особенно пострадали такие страны как Франция, Нидерланды, Германия, Великобритания, Венгрия и Польша.

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Больше всего пострадал сектор замороженных и консервированных продуктов, так как из-за неурожая количество поставок свежих овощей на перерабатывающие предприятия резко сократилось. Это привело к увеличению издержек производства и сокращению количества обрабатываемых продуктов.

На данный момент, в организации не подтвердили, что в связи с этим цены на овощи могут возрасти.

По данным PROFEL, 2018-й является третьим годом подряд, когда овощной сектор сталкивается с серьезными проблемами, связанными с погодой.

Напомним, засуха в южных, центральных и восточных областях Украины может привести к потере до 50% урожая зерновых.