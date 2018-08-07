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Главная » Мир » Эрдоган посетит Германию впервые за 4 года

Эрдоган посетит Германию впервые за 4 года

Эрдоган посетит Германию впервые за 4 года
Фото с сайта ИноСМИ

Это его первый визит в страну в качестве президента

07.08.18 34
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Первый государственный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Германию состоится 28 и 29 сентября.

Об этом сообщили во вторник, 7 августа, в канцелярии президента ФРГ, передают DW.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретит Эрдогана 28 сентября с воинскими почестями. Вечером того же дня в берлинском дворце Бельвю пройдет государственный банкет.

Детали визита Эрдогана по-прежнему согласовываются, дата его встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель пока не называется.

Отношения двух стран заметно охладели после задержаний граждан ФРГ, в том числе корреспондента газеты Die Welt Дениза Юджела.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отклонил предложения о привилегированном партнерстве с ЕС, настаивая на полном членстве в союзе.

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