Эрдоган посетит Германию впервые за 4 года

Первый государственный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Германию состоится 28 и 29 сентября.
Об этом сообщили во вторник, 7 августа, в канцелярии президента ФРГ, передают DW.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретит Эрдогана 28 сентября с воинскими почестями. Вечером того же дня в берлинском дворце Бельвю пройдет государственный банкет.
Детали визита Эрдогана по-прежнему согласовываются, дата его встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель пока не называется.
Отношения двух стран заметно охладели после задержаний граждан ФРГ, в том числе корреспондента газеты Die Welt Дениза Юджела.
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Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отклонил предложения о привилегированном партнерстве с ЕС, настаивая на полном членстве в союзе.