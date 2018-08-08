Мадуро обвинил в покушении лидера оппозиции, а тот назвал это фарсом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что за покушением на него стоит один из венесуэльских оппозиционеров, проживающих в Колумбии, сообщает Telesur.



"Некоторые показания указывают на Хулио Борхеса, который живет в Колумбии. У него достаточно трусости, чтобы участвовать в таких нападениях", − подчеркнул Мадуро.



При этом никаких подробностей о том, как Борхес связан с покушением, Мадуро не привел.



Мадуро заявил, что потребует выдачи Венесуэле всех причастных к инциденту, живущих за границей, используя для этого соглашения об экстрадиции.

К ним он отнес также Османа Алексиса Дельгадо Табоске, живущего в американской Флориде.



В свою очередь, оппозиционер Хулио Борхес заявил, что покушение на Мадуро является фарсом.



У себя в Twiiter Борхес написал, что Мадуро использует покушения на себя для нападок на оппозицию.



"Ни в стране, ни в мире не верят тебе (Мадуро) в том, что касается этого фарса с покушением. Мы все знаем, что он был постановкой, направленной на то, чтобы преследовать и подавлять тех из нас, кто выступает против твоей диктатуры", - написал Борхес в ответ на обвинения венесуэльского президента.



Он также отметил, что Мадуро пытается обвинить оппозицию в экономическом и политическом кризисе, который создал сам.

Напомним, на Николаса Мадуро во время военного парада было совершено покушение с помощью нескольких груженных взрывчаткой беспилотников. Глава государства не пострадал. В организации покушения власти обвинили оппозицию и президента Колумбии. Также Мадуро заявил, что организаторы покушения скрываются в США.

Задержаны шесть подозреваемых в причастности к покушению.

Ответственность за инцидент взяла на себя ранее неизвестная группировка Фланелевые солдаты.