Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Фото Папа Римский принял Климкина с украинскими детьми в Ватикане

Фото Папа Римский принял Климкина с украинскими детьми в Ватикане

<span class="label red">Фото</span> Папа Римский принял Климкина с украинскими детьми в Ватикане
Папа Франциск / Фото: flickr.com/photos/koreanet

Понтифик получил из рук детей Книгу добра, которую готовили более 300 тысяч детей и взрослых из всех уголков Украины

 

08.08.18 538
800

Папа Римский Франциск принял в своей резиденции министра иностранных дел Украины Павла Климкина и группу украинских детей, которые посетили Ватикан в рамках международного социального проекта "Книга добра", сообщает МИД Украины в среду, 8 августа.

"Вместе с группой украинских детей (Климкин – ред.) встретился с Папой Римским Франциском во время совместной аудиенции в Ватикане, чтобы получить его благословение, а также поблагодарить понтифика за гуманитарную инициативу Папа для Украины, молитвы за мир в нашем государстве", – говорится в сообщении.

Понтифику передали Книгу добра, которую готовили более 300 тысяч детей и взрослых из всех уголков Украины.

"В этом уникальном издании, изготовленном вручную на бумаге из хлопка и трав, собранных в тех регионах, откуда поступили истории о добре, собрано 50 реальных рассказов о добре и 50 рисунков, что является отражением детского видения человечности, искренности и сострадания в повседневной жизни", – добавили в МИД.

В свою очередь Климкин отметил, что в Ватикане сегодня  "украинский день".

"Вместе с участниками и участницами проекта Книга Добра – детьми из разных уголков Украины – передали экземпляр уникального издания из Украины лично Папе Римскому Франциску. Счастье – видеть глаза детей, чья мечта осуществилась! Их истории и рисунки о добре в повседневной жизни теперь будут храниться в Ватиканской библиотеке", – написал министр в Facebook.

Напомним, Папа Римский Франциск в пасхальном богослужении пожелал Украине мира.

8
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Отравление во Львовской области: госпитализированы 17 человекДрака в Одессе. Что ждет подростков, избивших сверстницуМолчание про чад. Что матери недоговаривают о любимых детях, и как это на них влияет
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 13659
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 10593
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 11600
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 20566
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12888
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 26348
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 13965
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 25874
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 5787
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 14726
  1. Ни мира, ни войны. Госдеп США напомнил Украине о законодательных нормах существования ОРДЛО 9407 / 10745
  2. Американец выжил после того, как его обезглавили 6192 / 6380
  3. Из Гааги – с любовью. Посол Нидерландов о сбитом МН-17, домашних заданиях и европейском скепсисе в отношении Украины 4711 / 5034
  4. Физики обнаружили новую загадку пирамиды Хеопса 3966 / 7346
  5. Проблему с водой в Крыму будет решать Минобороны России 3506 / 4049
  6. Турист в Эмиратах за три часа на арендованном Lamborghini наездил на 50 тыс. долларов штрафов 3300 / 3610
  7. Добровольцы, назад. Генерал Наев объявляет призыв в объединенные силы 3023 / 3123
  8. Зонд Хаябуса-2 сфотографировал астероид Рюгу с расстояния 1 километр 2278 / 2575
  9. Константину Меладзе запретили въезд в ЕС, - СМИ 2176 / 2532
  10. 08.08.08. Два слоя российско-грузинской войны 1881 / 2037
  1. Проблему с водой в Крыму будет решать Минобороны России 23 / 4049
  2. Из Гааги – с любовью. Посол Нидерландов о сбитом МН-17, домашних заданиях и европейском скепсисе в отношении Украины 16 / 5034
  3. Белое солнце пустыни. Кем на самом деле является красноармеец Сухов 7 / 72022
  4. Украденное море. Какую игру затеяла Россия на Азове 6 / 3506
  5. 08.08.08. Два слоя российско-грузинской войны 6 / 2037
  6. Порошенко поблагодарил украинцев за проявление единства в непростое время 5 / 1067
  7. Американец выжил после того, как его обезглавили 5 / 6380
  8. Физики обнаружили новую загадку пирамиды Хеопса 5 / 7346
  9. Пётр Валуев и другие. Как в Российской империи из украинцев пытались сделать россиян 4 / 4621
  10. В Украине открыли новое месторождение газа 4 / 7591
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.