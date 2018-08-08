Понтифик получил из рук детей Книгу добра, которую готовили более 300 тысяч детей и взрослых из всех уголков Украины

Папа Римский Франциск принял в своей резиденции министра иностранных дел Украины Павла Климкина и группу украинских детей, которые посетили Ватикан в рамках международного социального проекта "Книга добра", сообщает МИД Украины в среду, 8 августа.

"Вместе с группой украинских детей (Климкин – ред.) встретился с Папой Римским Франциском во время совместной аудиенции в Ватикане, чтобы получить его благословение, а также поблагодарить понтифика за гуманитарную инициативу Папа для Украины, молитвы за мир в нашем государстве", – говорится в сообщении.

Понтифику передали Книгу добра, которую готовили более 300 тысяч детей и взрослых из всех уголков Украины.

"В этом уникальном издании, изготовленном вручную на бумаге из хлопка и трав, собранных в тех регионах, откуда поступили истории о добре, собрано 50 реальных рассказов о добре и 50 рисунков, что является отражением детского видения человечности, искренности и сострадания в повседневной жизни", – добавили в МИД.

В свою очередь Климкин отметил, что в Ватикане сегодня "украинский день".

"Вместе с участниками и участницами проекта Книга Добра – детьми из разных уголков Украины – передали экземпляр уникального издания из Украины лично Папе Римскому Франциску. Счастье – видеть глаза детей, чья мечта осуществилась! Их истории и рисунки о добре в повседневной жизни теперь будут храниться в Ватиканской библиотеке", – написал министр в Facebook.

Напомним, Папа Римский Франциск в пасхальном богослужении пожелал Украине мира.