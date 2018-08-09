Четверых задержанных в Беларуси журналистов отпустили домой

Как минимум два журналиста задержаны на трое суток

Следственный комитет Беларуси после массовых задержаний журналистов портала Realt.by, состоявшихся в среду, 8 августа, отпустил сотрудников СМИ после допроса.

Об этом сообщает беларусский офис "Радио Свобода".

Сообщается, что вечером после допроса вышли на свободу сотрудники Игорь Туча, Мария Сорока, Елена Масловская и Владислав Кулецкой. Также известно, что все они дали подписку о неразглашении.

По данным СМИ, из офиса компании следователи вывезли компьютеры и ноутбуки. Технику также, как и журналистов, забрали по делу о несанкционированном доступе к платной информации государственного агентства "БелТА".

По данным "Радио Свобода", 8 августа также прошел обыск в государственной беларусской газете "Культура". Следователи проверяли редакционные компьютеры. Никто из сотрудников газеты задержан не был.

Также 8 августа задержали журналистов Алексея Жукова и Павлюка Быковского, которым позже дали статус подозреваемых в деле о "незаконном доступе" к платной подписке информационного агентства БелТА. Быковского и Жукова задержали на трое суток.

Напомним, МИД Беларуси не видит ущемления свободы слова в задержании восьмерых журналистов.

7 августа в деле о незаконном доступе к новостям госагентства БелТА были задержаны шесть сотрудников портала Tut.by и два сотрудника информационного агентства БелаПАН.