США на них не пошли, грузинская демократия была спасена

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс в своей статье для издания The Washington Post написала, что глава МИД России Сергей Лавров в 2008 году выдвигал Вашингтону условия для прекращения российской агрессии в Грузии.

По ее словам, тогда было выдвинуто три условия для прекращения войны.

"Во-первых, грузины должны гарантировать неприменение силы в регионах, отколовшихся от Грузии . Во-вторых, грузинские войска должны вернуться в казармы. Это было приемлемо для правительства Грузии и ее союзников. Однако третье условие, которое, по его словам, должна была остаться "между нами", шокировало меня: "Миша Саакашвили должен уйти", - написала Райс.

Бывший госсекретарь тогда ответила Лаврову, что между американским госсекретарем и министром иностранных дел России не может быть никаких переговоров о свержении законно избранного президента.

"Я сказала, что позвоню всем, кому могу, и скажу, что Россия требует свержения грузинского президента ... Он разозлился ... подлинные мотивы россиян были открыты миру. Саакашвили остался у власти, и грузинская демократия была спасена", - отметила Райс.

Кондолиза Райс была госсекретарем США во время российско-грузинской войны. Президентом США тогда был Джордж Буш-младший, а президентом России — Дмитрий Медведев.

Напомним, Украина требует у Российской Федерации прекратить оккупацию территории Грузии, которая длится уже 10 лет.