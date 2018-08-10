Археологи нашли крепостные стены, которые упоминаются в Библии

Археологи, ведущие раскопки на северном берегу озера Кинерет в Израиле, обнаружили мощные крепостные ворота, которые, как предполагается, были частью стены, окружавшей библейский город Цэйр.

Этот населенный пункт, существовавший в эпоху Первого храма, упоминается в Книге Йехошуа, сообщают Новости Израиля.

Раскопки, которыми руководит доктор Рами Арав, ведется в рамках "Проекта Вифсаиды", - археологических изысканий на месте, где в начале нашей эры располагалась рыбацкая деревушка Бейт Цайда, сыгравшая важную роль в истории христианства.

Согласно Новому Завету, именно здесь, в Вифсаиде, Иисус Христос совершил чудо хлебов и рыб, накормив пятью хлебами и двумя рыбами около пяти тысяч человек. Вскоре после этого он повторил чудо, накормив еще четыре тысячи своих последователей.

"В период Второго храма местечко называлось Бейт Цайда, а во время существования Первого храма здесь располагался город Цэйр. Крепостных ворот того периода сохранилось очень мало. Мощные укрепления указывают, что это был крупный и процветающий город", - говорит Рами Арав.

Как пишет The Jerusalem Post, раскопки здесь ведутся около 30 лет. Засуха, приведшая к обмелению Кинерета, сделала доступной для археологов новые участки. За две недели работы международная команда из 20 специалистов сделала здесь немало интересных находок.

Среди них – руины римского храма, предположительно построенного сыном Ирода Великого Иродом Филиппом Вторым. Он был посвящен Юлии – дочери императора Августа. Также найдены ключи, часть шлема легионера, украшения.

Наибольший интерес представляет монета, отчеканенная в Акко в 35 году до нашей эры в ознаменование приезда в город римского полководца Марка Антония и египетской царицы Клеопатры. В мире сохранилось всего 12 подобных монет.

Напомним, в Израиле перенесут тюрьму, чтобы раскопать древний храм.