Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Археологи нашли крепостные стены, которые упоминаются в Библии

Археологи нашли крепостные стены, которые упоминаются в Библии

Археологи нашли крепостные стены, которые упоминаются в Библии
Фото: Википедия

Ворота найдены на берегу озера Кинерет

10.08.18 730
000

Археологи, ведущие раскопки на северном берегу озера Кинерет в Израиле, обнаружили мощные крепостные ворота, которые, как предполагается, были частью стены, окружавшей библейский город Цэйр.

Этот населенный пункт, существовавший в эпоху Первого храма, упоминается в Книге Йехошуа, сообщают Новости Израиля

Раскопки, которыми руководит доктор Рами Арав, ведется в рамках "Проекта Вифсаиды", - археологических изысканий на месте, где в начале нашей эры располагалась рыбацкая деревушка Бейт Цайда, сыгравшая важную роль в истории христианства.

Согласно Новому Завету, именно здесь, в Вифсаиде, Иисус Христос совершил чудо хлебов и рыб, накормив пятью хлебами и двумя рыбами около пяти тысяч человек. Вскоре после этого он повторил чудо, накормив еще четыре тысячи своих последователей.

"В период Второго храма местечко называлось Бейт Цайда, а во время существования Первого храма здесь располагался город Цэйр. Крепостных ворот того периода сохранилось очень мало. Мощные укрепления указывают, что это был крупный и процветающий город", - говорит Рами Арав.

Как пишет The Jerusalem Post, раскопки здесь ведутся около 30 лет. Засуха, приведшая к обмелению Кинерета, сделала доступной для археологов новые участки. За две недели работы международная команда из 20 специалистов сделала здесь немало интересных находок.

Среди них – руины римского храма, предположительно построенного сыном Ирода Великого Иродом Филиппом Вторым. Он был посвящен Юлии – дочери императора Августа. Также найдены ключи, часть шлема легионера, украшения.

Наибольший интерес представляет монета, отчеканенная в Акко в 35 году до нашей эры в ознаменование приезда в город римского полководца Марка Антония и египетской царицы Клеопатры. В мире сохранилось всего 12 подобных монет.

Напомним, в Израиле перенесут тюрьму, чтобы раскопать древний храм.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Израиле перенесут тюрьму, чтобы раскопать древний храмРаскопки на Почтовой площади снова затопилоПоявилось видео перехвата израильской ПВО ракеты из сектора Газа
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 14586
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 10961
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 11920
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 21193
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12992
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 27363
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 14451
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 26334
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 6050
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 15020
  1. Точка кипения. Что такое "тепличная Земля", и как 2˚C способны изменить облик планеты 9548 / 10039
  2. Украинские фермеры уничтожают яблоки - продавать не выгодно 4000 / 4862
  3. Большую окружную дорогу в Киеве перекроют почти на год 3551 / 3834
  4. Украинских раненых в Иловайске добивали, - ООН 2644 / 4922
  5. В столичном метро рассказали о секретной мозаике на станции "Золотые ворота" 1976 / 3377
  6. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 1772 / 2485
  7. На пляжи Мариуполя выбросило тысячи мертвых бычков 1723 / 1979
  8. Запороговый раздражитель. За что "подвесили" ректора Одесского медуниверситета 1565 / 1790
  9. В маршрут поезда "четырех столиц" включат пятую 1468 / 1770
  10. Актер Джеки Чан попал под грязевую лавину в Китае 1374 / 2127
  1. Точка кипения. Что такое "тепличная Земля", и как 2˚C способны изменить облик планеты 16 / 10039
  2. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 16 / 2485
  3. Украинских раненых в Иловайске добивали, - ООН 15 / 4922
  4. Общественная деактивация. Почему в Украине участились нападения на гражданских деятелей 11 / 1127
  5. В столичном метро рассказали о секретной мозаике на станции "Золотые ворота" 9 / 3377
  6. Украинские фермеры уничтожают яблоки - продавать не выгодно 7 / 4862
  7. Отечество в кибербезопасности. Как волонтёры защищают Украину на информационном фронте 7 / 1450
  8. В Киеве запустили производство дефицитных крупнокалиберных снарядов 4 / 1348
  9. Пункт пропуска Станица Луганская закроют для разминирования 4 / 96
  10. Мария Деригина: "Доходные сайты — это новый перспективный вид инвестиционной деятельности, доступный для всех" 4 / 961
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.