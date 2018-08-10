Сенцову могут дать умереть, чтобы другие боялись, - адвокат

Адвокат осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявляет, что российские власти намерены позволить Сенцову умереть от голодовки для запугивания других политзаключенных.
Об этом защитник заявил в интервью Медузе.
"По моим источникам — это мне рассказали зарубежные кинематографисты, которые общались с российскими дипломатами, — до всех чиновников донесли следующую мысль: "Пусть Сенцов умирает, если ему так нравится, от голодовки. Будет в назидание другим политзаключенным, которые сидят в российских тюрьмах, что это не выход", - отметил Динзе.
По словам адвоката, вероятность помилования Сенцова крайне невысока.
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Напомним, Сенцов объявил голодовку 14 мая 2018 года с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ по политическим причинам.
8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает.
После этого, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала уполномоченного РФ по правам человека Татьяну Москалькову и председателя Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаила Федотова обсудить любые условия обмена Олега Сенцова для его спасения.
В свою очередь Евросоюз призвал Россию оказать Олегу Сенцову квалифицированную медицинскую помощь.