В аэропорту Сиэтла (США) потерпел катастрофу пустой пассажирский самолет Bombardier Dash 8 Q400. Вечером пятницы, 10 августа, авиалайнер взлетел без разрешения диспетчеров и вскоре рухнул на землю, сообщает авиационное ведомство США.



Через несколько минут после взлета к угнанному самолету подлетели два военных лайнера F-15 и отвели его от населенных пунктов. При этом крушение самолета произошло по не зависимым от военных пилотов причинам, уточнил шериф округа Пирс Пол Пастор. Личность угонщика уже установлена. Им был 29-летний житель округа Пирс.

Авиакомпания Alaska Airlines подтвердила в Twitter сообщения СМИ, что речь идет о самолете Q400, принадлежащем ее дочерней компании Horizon Air. Лайнер разбился около острова Кетрон в округе Пирс штата Вашингтон.





"Мы полагаем, что на борту не было пассажиров и экипажа кроме человека, управлявшего самолетом", – говорится далее в заявлении.



В свою очередь руководство аэропорта Сиэтл-Такома сообщило, что самолет угнал сотрудник одной из авиакомпаний. В самолете не было пассажиров. Работа аэропорта, прерванная на некоторое время из-за ЧП, возобновлена.



Правоохранительные органы не связывают инцидент с терроризмом.

Напомним, самолет Junkers Ju-52 времен Второй мировой войны авиакомпании JU-Air разбился в швейцарских Альпах, в кантоне Граубюнден 5 августа.