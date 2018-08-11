На военном заводе около Солсбери произошел взрыв, погиб человек

На заводе оборонной фирмы Chemring Countermeasures, расположенном в городе Портон-Даун около Солсбери, произошел взрыв. В результате ЧП один человек погиб, еще один получил ранения, сообщает The Independent.



Состояние пострадавшего оценивают как тяжелое, его госпитализировали.

"Уильтширская полиция и руководитель службы охраны здоровья и безопасности теперь проведут следствие о причинах этого инцидента", - отметили правоохранители.



На фабрику были вызваны 6 пожарных экипажей с разных станций пожарной и спасательной службы Дорсет и Уилтшира, чтобы ликвидировать пожар.

Напомним, 4 марта в Солсбери были обнаружены без сознания Сергей и Юлия Сркипаль. Пострадавшие выжили, но провели несколько недель в больнице. Сергей был выписан 18 мая, а Юлия - 9 апреля. В июне около Солсбери были зафиксированы новые случаи отравления.