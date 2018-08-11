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Главная » Мир » Во французском парке шесть воронов будут работать уборщиками

Во французском парке шесть воронов будут работать уборщиками

Во французском парке шесть воронов будут работать уборщиками
Фото: Hyser

Птицы будут получать корм взамен на окурки и мелкий мусор

11.08.18 154
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На следующей неделе во французском историческом тематическом парке Пюи дю Фу будут выпущены шесть специально обученных воронов, задачей которых будет собирать окурки и мелкий мусор. Об этом сообщает AFP.

"Цель инициативы не только в уборке, ведь посетители обычно не оставляют за собой мусор. Идея также в том, чтобы показать, что природа сама может научить нас заботиться о ней", - рассказал директор парка Николас де Вильерс.

Птицы будут приносить мусор в специальную коробку и взамен получать птичьи корм.

По его словам, птицам будет предложено украсить парк, используя небольшую коробку, которая приносит вкусный самородок с птичьим кормом каждый раз, когда ладья откладывает конец сигареты или небольшой кусок мусора.

Ранее в Нидерландах запустили стартап Crowded Cities, который задался целью натренировать воронов на то, чтобы они приносили окурки с улиц и получали взамен угощения. 

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