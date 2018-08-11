Эрдоган призвал турок отказаться от долларов и евро ради лиры

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал своих сограждан обменивать доллары и евро на национальную валюту - турецкую лиру. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Если под вашей подушкой есть доллары, доставайте их. Если есть евро, доставайте их. Немедленно несите их в банки и конвертируйте в турецкую лиру, и таким образом мы будем бороться в этой войне за независимость и будущее", - сказал Эрдоган.

Он также добавил, что последние валютные колебания не имеют ничего общего с экономикой и не являются предвестником кризиса.

Напомним, турецкая лира в пятницу обесценилась на 18% и достигла уровня 2001 года на фоне заявления президента США Дональда Трампа об удвоении таможенных тарифов на турецкие сталь и алюминий. До того с начала года турецкая лира обесценилась на треть на фоне опасений более широкого контроля Эрдогана над экономикой.