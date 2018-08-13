США пытаются нанести Турции удар в спину, - Эрдоган

Турецкий лидер уверен, что нынешнее давление на его страну это реакция внешних сил на независимую политику Анкары

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предъявил обвинения США в попытках нанести Турции "удар в спину", сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.

По его словам, Вашингтон действует в этом ключе даже, несмотря на то, что Турция является союзником США по НАТО.

"Мы вместе входим в состав НАТО, но вы пытаетесь нанести удар в спину своему стратегическому партнеру. Разве такие вещи допустимы?" - заявил Эрдоган.

"С одной стороны вы действуете как стратегический партнер, а с другой - стреляете пулями по ногам своего партнера", - добавил он.

Турецкий лидер также отметил, что нынешнее давление на Турцию это реакция внешних сил на независимую политику Анкары. По его мнению, цель таких действий - заставить Турцию отказаться от защиты собственных интересов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент Турции пригрозил властям США поиском новых союзников

Тем не менее, президент Турции призвал граждан страны не беспокоиться, заявив, что турецкая экономика "цельная и сильная" и останется такой.

Отношения между США и Турцией обострились после того как президент США Дональд Трамп объявил об удвоении размера пошлин на сталь и алюминий для Турции. Это заявление вызвало обвал курса национальной валюты Турции - лиры.

Напомним, центробанк Турции заявил об экстренных мероприятиях по защите финансового рынка страны на фоне обвала турецкой лиры и конфликта с США.