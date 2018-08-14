На Кубе могут отменить коммунизм и разрешить однополые браки

На Кубе с понедельника начались публичные обсуждения запланированных изменений в Конституцию страны.
Об этом сообщает Reuters.
Проект обновленной Конституции планируется обсудить до ноября на собраниях в 35 тысячах рабочих коллективов и сельскохозяйственных коммун.
Результаты обсуждения должны будут обобщить законодатели, после чего в феврале должно пройти всеобщее голосование.
Новая Конституция открывает путь к дальнейшему развитию рыночной экономики и расширяет права граждан.
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В частности, проект новой конституции Кубы уже не ставит целью построение коммунистического общества.
Документ также легализует частную собственность и открывает путь к легализации однополых браков.
Впредь власть в стране будет разделена между главой государства и главой правительства. С этой целью на Кубе вновь вводится должность премьер-министра.