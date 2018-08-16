Бутылка шотландского виски 60-летней выдержки Macallan выставлена на аукцион Bonhams. Алкогольный напиток предварительно оценен в 700-900 тысяч фунтов ($889 тысяч – более $1,1 млн).



Об этом сообщается на сайте аукциона в четверг, 16 августа.

Фото: SWNS

На бутылке особая этикетка, созданная итальянским художником поп-арта Валерио Адами. Виски было разлито в 12 бутылок в 1986 году и на данный момент неизвестно, сколько из них сохранилось. Есть информация, что одна бутылка могла быть уничтожена во время землетрясения в Японии в 2011 году. Еще одну могли откупорить и выпить.

Нынешний раритет был куплен продавцом в 1994 году прямо на вискарне Macallan. Сумма этой сделки не озвучивалась.



По словам представителя Bonhams Мартина Грина, 60-летний виски урожая 1926 года – напиток исключительно редкий и высочайшего качества. Коллекционеры готовы ждать годами его появления на рынке.



В мае на аукционе в Гонконге бутылка этого же виски ушла с молотка за рекордную цену – 814 тысяч фунтов (более $1 млн). Нынешние торги пройдут в Эдинбурге 3 октября.

Отметим, ранее американский певец и композитор Боб Дилан решил выпускать собственную марку виски.