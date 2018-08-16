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Главная » Мир » Фото В Шотландии на аукционе продают бутылку виски за $1,1 млн

Фото В Шотландии на аукционе продают бутылку виски за $1,1 млн

<span class="label red">Фото</span> В Шотландии на аукционе продают бутылку виски за $1,1 млн
Фото: SWNS

60-летний виски урожая 1926 года – напиток исключительно редкий и высочайшего качества

16.08.18 91
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Бутылка шотландского виски 60-летней выдержки Macallan выставлена на аукцион Bonhams. Алкогольный напиток предварительно оценен в 700-900 тысяч фунтов ($889 тысяч – более $1,1 млн).

Об этом сообщается на сайте аукциона в четверг, 16 августа.

Фото: SWNS

На бутылке особая этикетка, созданная итальянским художником поп-арта Валерио Адами. Виски было разлито в 12 бутылок в 1986 году и на данный момент неизвестно, сколько из них сохранилось. Есть информация, что одна бутылка могла быть уничтожена во время  землетрясения в Японии в 2011 году. Еще одну могли откупорить и выпить.

Нынешний раритет был куплен продавцом в 1994 году прямо на вискарне Macallan. Сумма этой сделки не озвучивалась.

По словам представителя Bonhams Мартина Грина, 60-летний виски урожая 1926 года – напиток исключительно редкий и высочайшего качества. Коллекционеры готовы ждать годами его появления на рынке.

В мае на аукционе в Гонконге бутылка этого же виски ушла с молотка за рекордную цену – 814 тысяч фунтов (более $1 млн). Нынешние торги пройдут в Эдинбурге 3 октября.

Отметим, ранее американский певец и композитор Боб Дилан решил выпускать собственную марку виски.

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