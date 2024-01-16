Россиянин в магазине выпил 5 "чекушек" залпом и умер, — СМИ (видео)

Покупателя нашли между полками с алкоголем. Известно, что он смаковал виски.

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В России после распития спиртных напитков в магазине умер мужчина. Он выпил за раз более 1 литра 200 грамм алкогольного напитка. Об этом сообщают в российском телеграм-канале ВШП.

Инцидент произошел в российском городе Пермь, в магазине "Лента". Там один из покупателей выпил 5 "чекушек" залпом и умер.

Тело мужчины обнаружили сотрудники магазина после обеда. Рядом с телом нашли недопитый алкоголь.

В городской полиции подтвердили, что в магазине действительно обнаружили тело мужчины.

"Поступило сообщение об обнаружении в торговом зале магазина на бульваре Гагарина трупа мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Личность мужчины 1979 года рождения установлена. По данному факту проводится проверка", — комментируют в пресс-службе полиции Перми.

Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося в торговом заведении. Известно, что умерший перед смертью потреблял виски.

Напомним, что в Омской области в РФ россиянка умерла во время конкурса по поеданию блинов. Одна из участниц в процессе поедания вдруг подавилась, но это ее не остановило, и несмотря на все она продолжила есть дальше ради победы в конкурсе.

Также россиянка на пляже таиландского острова Пханган откусила фалангу пальца 42-летней женщине из-за конфликта за место на пляже. Пока искали откушенную часть пальца в песке и оказывали первую помощь пострадавшей, полиция задержала хулиганку.