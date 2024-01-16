Росіянин у магазині випив 5 "чекушок" залпом і помер, — ЗМІ (відео)

Покупця знайшли між полицями з алкоголем. Відомо, що він смакував віскі.

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В Росії після розпиття спиртних напоїв в магазині помер чоловік. Він випив за раз понад 1 літру 200 грам алкогольного напою. Про це повідомляють у російському телеграм-каналі ВШП.

Інцидент стався в російському місті Пермь, в магазині "Лента". Там один з покупців випив 5 "чекушок" залпом і помер.

Тіло чоловіка виявили співробітники магазину пообіді. Поряд із тілом знайшли недопитий алкоголь.

У міській поліції підтвердили, що у магазині дійсно виявили тіло чоловіка.

"Надійшло повідомлення про виявлення у торговельному залі магазину на бульварі Гагаріна трупа чоловіка без зовнішніх ознак насильницької смерті. Особу чоловіка 1979 року народження встановлено. За цим фактом проводиться перевірка", — коментують у пресслужбі поліції Пермі.

Зараз поліція проводить перевірку за фактом того, що сталося у торговельному закладі. Відомо, що померлий перед смертю споживав віскі.

Нагадаємо, що в Омській області в РФ росіянка померла під час конкурсу з поїдання млинців. Одна із учасниць в процесі поїдання раптом вдавилася, але це її не спинило, і попри все вона продовжила їсти далі задля перемоги в конкурсі.

Також росіянка на пляжі таїландського острова Пханган відкусила фалангу пальця 42-річній жінці через конфлікт за місце на пляжі. Поки шукали відкушену частину пальця у піску та надавали першу допомогу постраждалій, поліція затримала хуліганку.