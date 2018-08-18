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Главная » Мир » В Венесуэле увеличили минимальную зарплату в 60 раз

В Венесуэле увеличили минимальную зарплату в 60 раз

В Венесуэле увеличили минимальную зарплату в 60 раз
Флаг Венесуэлы/Фото: id77.livejournal.com

В стране появится новая валюта - суверенный боливар

18.08.18 80
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро обнародовал стоимость криптовалюты Petro и размер новой минимальной зарплаты в стране в связи с тем, что в понедельник, 20 августа, страна перейдет на новую, деноминированную валюту − суверенный боливар.

Об этом сообщает AVN.

По словам Мадуро, один Petro будет стоить $60, или 3,6 тысячи новых боливаров (360 миллионов неденоминированных боливаров).

При этом курс "черного рынка" составлял 5,9 миллиона старых боливаров за доллар. С нового боливара будут убраны 5 нулей.

Минимальная зарплата составит половину Petro, то есть 1,8 тысячи боливаров, или 180 миллионов старых боливаров. Это означает резкое повышение почти в 60 раз размера минимальной зарплаты, которая сейчас равняется всего трем миллионам боливаров (30 новых боливаров).

Ранее сообщалось, что уровень инфляции в Венесуэле достигнет миллиона процентов в конце 2018 года. Такой прогноз опубликовал Международный валютный фонд.

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