В конце августа в Киеве второй раз за год расцвели каштаны. Об этом сообщает Информатор.
Каштаны расцвели сразу в нескольких районах города, в том числе и на Крещатике возле здания КГГА.
Такую аномалию жители Киева наблюдают в последнее время чуть ли не ежегодно. Причина — изменение климата. Из-за жары и нехватки влаги каштаны сбрасывают листья и получают способность снова цвести.
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Чаще всего цветут деревья, которые растут вблизи дороги. Там высокая загазованность и низкая влажность.
Традиционно каштаны в Киеве цветут в начале и середине мая.
Фото: Денис Карпенко, Информатор
Напомним, ученые выяснили, что из-за возрастания температур в Арктике замедляется циркуляция высотного струйного течения и других планетных ветров, атмосферные фронты "застревают" и естественного смягчения погоды не происходит.