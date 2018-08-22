Цветущие деревья можно увидеть в том числе и на Крещатике

В конце августа в Киеве второй раз за год расцвели каштаны. Об этом сообщает Информатор.

Каштаны расцвели сразу в нескольких районах города, в том числе и на Крещатике возле здания КГГА.

Такую аномалию жители Киева наблюдают в последнее время чуть ли не ежегодно. Причина — изменение климата. Из-за жары и нехватки влаги каштаны сбрасывают листья и получают способность снова цвести.

Чаще всего цветут деревья, которые растут вблизи дороги. Там высокая загазованность и низкая влажность.

Традиционно каштаны в Киеве цветут в начале и середине мая.













Фото: Денис Карпенко, Информатор

Напомним, ученые выяснили, что из-за возрастания температур в Арктике замедляется циркуляция высотного струйного течения и других планетных ветров, атмосферные фронты "застревают" и естественного смягчения погоды не происходит.