Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Украинку, которую подозревали в торговле детьми, вновь задержали на границе с Грузией
2019-07-21 15:39:51
Фото: Факты
Неизвестные сняли Юлию с поезда, когда она возвращалась в Тбилиси из Баку
Гражданка Украины Юлия Сусляк, которая подозревается в торговле детьми в Грузии, задержана на грузино-азербайджанской границе.
Об этом рассказал адвокат Зураб Тодуа, передает Эхо Кавказа.
"Примерно 2-3 минуты назад я связался с Юлией. После того, как мы подняли шумиху, после телевизионного включения, она звонит мне с территории Азербайджана и говорит, что без всяких законных оснований, с применением силы ее сдали на территорию Азербайджана и не дают права въехать на территорию Грузии. Они делают все для того, чтобы не позволить этой женщине дать показания и в деталях рассказать, на какую безнравственность пошли два виновных прокурора Генпрокуратуры", – заявил он.
По его словам, неизвестные сняли Юлию с поезда, когда она возвращалась в Тбилиси из Баку.
Адвокат отметил, что пограничник Грузии не пропускают гражданку Украины на территорию страны.
По мнению адвоката, похищение Сусляк было организовано по поручению прокуроров Теи Гиоргадзе и Марьям Гогорелиани, которые вели дело его подзащитной. Он добавил, что 22 июля в 13:00 в Тбилиси вместе с Сусляк они планировали провести пресс-конференцию.
Как ранее сообщал Фокус:
- 26 апреля в Грузии задержали гражданку Украины по подозрению в торговле детьми. Женщина пыталась перевезти 10 собственных детей в Абхазию.
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10 украинских детей, мать которых арестовали в Грузии, уже вернулись в Украину.
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19 июня суд в Тбилиси освободил Сусляк.
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