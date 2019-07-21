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Украинку, которую подозревали в торговле детьми, вновь задержали на границе с Грузией

2019-07-21 15:39:51

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Украинку, которую подозревали в торговле детьми, вновь задержали на границе с Грузией

Фото: Факты

Неизвестные сняли Юлию с поезда, когда она возвращалась в Тбилиси из Баку

Гражданка Украины Юлия Сусляк, которая подозревается в торговле детьми в Грузии, задержана на грузино-азербайджанской границе.

Об этом рассказал адвокат Зураб Тодуа, передает Эхо Кавказа.

"Примерно 2-3 минуты назад я связался с Юлией. После того, как мы подняли шумиху, после телевизионного включения, она звонит мне с территории Азербайджана и говорит, что без всяких законных оснований, с применением силы ее сдали на территорию Азербайджана и не дают права въехать на территорию Грузии. Они делают все для того, чтобы не позволить этой женщине дать показания и в деталях рассказать, на какую безнравственность пошли два виновных прокурора Генпрокуратуры", – заявил он.

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По его словам, неизвестные сняли Юлию с поезда, когда она возвращалась в Тбилиси из Баку.

Адвокат отметил, что пограничник Грузии не пропускают гражданку Украины на территорию страны.

По мнению адвоката, похищение Сусляк было организовано по поручению прокуроров Теи Гиоргадзе и Марьям Гогорелиани, которые вели дело его подзащитной. Он добавил, что 22 июля в 13:00 в Тбилиси вместе с Сусляк они планировали провести пресс-конференцию.

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