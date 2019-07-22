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Мэй проведет совещание по захвату Ираном танкера в Персидском заливе

2019-07-22 10:20:44

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Мэй проведет совещание по захвату Ираном танкера в Персидском заливе

Тереза Мэй / Фото: rfi.fr

Британия тесно сотрудничает в вопросе захвата танкера с США и европейскими партнерами

22 июля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет заседание комитета по чрезвычайным ситуациям Cobra в связи с захватом танкера в Персидском заливе.

Об этом пишет BBC News.

Премьер получит от министров и официальных лиц последние сведения по ситуации и обсудит вопросы безопасности в регионе.

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По словам канцлера казначейства Филипа Хаммонда, Британия тесно сотрудничает в вопросе захвата своих танкеров с США и европейскими партнерами.

Глава МИД Джереми Хант в понедельник также предоставит обновленную информацию депутатам в Палате общин и расскажет о дальнейших мерах со стороны правительства.

Как ранее сообщал Фокус:

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