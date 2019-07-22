Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Мэй проведет совещание по захвату Ираном танкера в Персидском заливе
2019-07-22 10:20:44
Тереза Мэй / Фото: rfi.fr
Британия тесно сотрудничает в вопросе захвата танкера с США и европейскими партнерами
22 июля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет заседание комитета по чрезвычайным ситуациям Cobra в связи с захватом танкера в Персидском заливе.
Об этом пишет BBC News.
Премьер получит от министров и официальных лиц последние сведения по ситуации и обсудит вопросы безопасности в регионе.
По словам канцлера казначейства Филипа Хаммонда, Британия тесно сотрудничает в вопросе захвата своих танкеров с США и европейскими партнерами.
Глава МИД Джереми Хант в понедельник также предоставит обновленную информацию депутатам в Палате общин и расскажет о дальнейших мерах со стороны правительства.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 июля иранский Корпус стражей исламской революции задержал в Ормузском проливе британский танкер.
- В Иране заявили, что причиной захвата британского коммерческого танкера в Ормузском проливе стало нарушение судном правил судоходства.