Уволилась чиновница Госдепа, подделавшая обложку Time и совравшая в резюме

Мина Чанг отрицает все обвинения и говорит, что стала жертвой СМИ

Чиновница из Госдепартамента США, принятая на работу в Бюро по конфликтам, подала в отставку из-за обвинений в подделке обложки журнала Time и ложных сведениях в резюме. Об этом сообщает ВВС.

Ранее американские СМИ обвинили Мину Чанг в том, что она указала в своем резюме о получении несуществующей степени в Гавайском университете, а также разместила себя на поддельную обложку Time.

Стоит подчеркнуть, что в этом году Чанг прошла конкурс на должность заместителя помощника секретаря Бюро по конфликтам.

В своем письме, Чанг отвергла все обвинения. Она заявила, что была "несправедливо оскорблена, не получила поддержки от начальства и подверглась воздействию СМИ с ненасытной жаждой к сплетням и скандалам, реальным или мнимым".

Кроме этого, по данным NBC News, Чанг даже придумала собственную роль в одной из групп ООН.

Скандал с Чанг поднял вопрос о качестве проверки сотрудников администрацией Трампа. Также сообщается, что перед разразившимся скандалом чиновница претендовала на более важную правительственную должность с бюджетом больше 1 млрд. долларов.

Как ранее сообщал Фокус: