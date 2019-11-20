Израиль ударил по десяткам целей в Сирии

Масштабные удары последовали за четырьмя выпущенными ракетами с сирийской территории

Израиль нанес удары по десяткам целей в Сирии, которые принадлежали сирийскому правительству и иранским силам. Об этом сообщает ВВС.

По словам израильских военных, "широкомасштабные удары" последовали за четырьмя ракетами, выпущенными иранскими силами "Кудс" по северному Израилю. Спецподразделение "Кудс" является внешним подразделением Корпуса Стражей Исламской революции.

Сирийская сторона сообщила, что во время израильских ударов погибли двое мирных жителей. Также говорится, что противовоздушная оборона Сирии сбила большинство ракет над столицей Дамаском.

По словам местных жителей, в Дамаске были слышны громкие взрывы, а также начался ряд пожаров.

В свою очередь, Израиль сообщил, что нанес удары по позициям иранских сил "Кудс" и сирийских вооруженных сил.

"Во время нашего удара по иранским и сирийским террористическим целям была выпущена сирийская ракета ПВО, несмотря на четкие предостережения. В результате было уничтожено несколько сирийских батарей ПВО", – говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

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