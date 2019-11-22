Трамп о причинах увольнения Йованович: Она не хотела вешать мое фото на стену

Президент США напомнил о своем праве сменить посла

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News обрушился с критикой на экс-посла США в Украине Мари Йованович, заявив, что она отказалась повесить его фотографию в здании посольства.

"Этот посол, которую все считают такой прекрасной, не повесила мою фотографию в посольстве!" – заявил Трамп.

"Согласно правилам, вы должны разместить фотографию президента Соединенных Штатов в посольстве. Она не была ангелом, эта женщина, хорошо?", – добавил он.

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Трамп также сказал, что слышал о Йованович "плохие вещи", и отметил, что его личный адвокат Руди Джулиани "не сказал ничего хорошего" о ней.

"Она говорила обо мне плохо, она не защитила бы меня, и я имею право сменить посла", – сказал президент США.

Ранее в своих показаниях перед Конгрессом в деле об импичменте Трампа Йованович рассказала, что на нее оказывалось давление со стороны администрации президента с целью увольнения с должности посла. В том числе она связала свою отставку с нежеланием добиваться от Украины расследования по делу Burisma.

Как ранее сообщал Фокус:

20 мая чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович завершила работу на своей должности за три месяца до официального завершения своих полномочий.

Перед этим сын президента США Дональд Трамп-младший призвал отозвать Мари Йованович с должности посла США в Украине из-за ее критических заявлений в сторону администрации президента.