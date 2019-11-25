Порошенко признался, что дважды встречался с адвокатом Трампа

Пятый президент Украины сказал, что Джулиани не поднимал вопрос Burisma или семьи Байденов

Пятый президент Украины Петр Порошенко признался, что дважды встречался с личным адвокатом американского президента Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. Об этом он заявил на форуме по международной безопасности в Канаде, передает "Голос Америки".

"Господин Джулиани обещал мне поднять уровень нашего сотрудничества в кибербезопасности", – сказал Порошенко.

На уточняющий вопрос, требовал ли что-то взамен адвокат Трампа, Порошенко ответил отрицательно.

"Сморите, я президент Украины – великой европейской нации и большой европейской страны, самой большой по территории в Европе. И, конечно, я не могу представить разговор такого типа со мной как с президентом Украины", – отметил Порошенко.

Порошенко также сказал, что Джулиани не поднимал вопрос Burisma или семьи Байденов.

"Однозначно нет, и этого не может быть", – ответил пятый украинский президент.

Как ранее сообщал Фокус:

Согласно обнародованной стенограмме разговора президентов США и Украины, Зеленский обещал помочь Трампу разобраться с делом Байдена.

В НАБУ позже заявили, что дел против сына Байдена не ведут: бюро расследует дело компании Burisma Злочевского только за 2010-2012 годы, когда Хантер Байден еще не входил в состав правления предприятия.

Бывший генпрокурор Виктор Шокин также пояснил, что закрыл дело против Burisma под давлением со стороны США.

А пятый президент и нардеп Петр Порошенко, в этой связи, отрицал факт поручения экс-генпрокурору Виктору Шокину прекратить расследование.

Экс-глава ГПУ Юрий Луценко рассказал, что в общей сумме Хантер Байден получил в Burisma почти миллион долларов.