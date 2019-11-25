Основатель WikiLeaks может умереть в британской тюрьме, – врачи

Более 60 врачей написали открытое письме, в котором поделились своими опасениями

Более 60 врачей написали открытое письмо, в котором выразили серьезные опасения из-за состояния здоровья основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает The Guardian.

Медики обратились к министру внутренних дел Великобритании Прити Пател с просьбой перевести Ассанжа из тюрьмы Белмарш на юго-востоке Лондона в университетскую больницу.

Опасения были вызваны выступлением Ассанжа в суде, а также из-за отчета спецдокладчика ООН по пыткам Нильса Мельцера. Независимый эксперт заявил, что "подвергающийся произволу и жестокому обращению Ассанж" может вскоре погибнуть в тюрьме.

"Мы, как врачи, пишем это открытое письмо, чтобы выразить нашу серьезную обеспокоенность по поводу физического и психического здоровья Джулиана Ассанжа", – завили медики в открытом письме на 16 страницах.

Также они подчеркнули, что существуют "опасения по поводу пригодности Ассанжа" для участия в полном слушании об экстрадиции, назначенного на февраль.

"Ассанж требует срочной медицинской экспертизы как физического, так и психологического состояния здоровья. Если такая оценка не будет проведена в ближайшее время, то мы опасаемся, что Ассанж может умереть в тюрьме. Таким образом, медицинская ситуация является неотложной", – написали авторы письма.

К письму присоединились врачи из США, Австралии, Великобритании, Швеции, Италии, Германии, Шри-Ланки и Польши.

Стоит подчеркнуть, что во время своего последнего публичного выступления на судебном заседании Ассанж казался нездоровым. Также он с трудом вспомнил дату своего рождения, а в конце слушания заявил судье, что не понял всего произошедшего в зале заседаний.

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