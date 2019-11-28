Взрывная волна ощущалась в радиусе 48 километров

В американском штате Техас взорвался крупный химический завод, в результате чего были в экстренном порядке эвакуированы 60 тыс. человек. Об этом сообщает ВВС.

Инцидент произошел в городе Порт Нечес на заводе, принадлежащем TPC Group. Первый взрыв произошел в среду, 27 ноября, после чего, произошло еще несколько. Пока известно, что во время первого взрыва пострадали трое сотрудников завода.

Причины взрыва, который ощущался в радиусе 48 км, неизвестны. Приказ об эвакуации людей из близлежащих населенных пунктов поступил после второго взрыва. Так, зона обязательной эвакуации раскинулась на 6,4 км от объекта, включая Порт Нечес, Гровс, а также частично города Недерленд и Порт-Артур.

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Местные чиновники заявили, что пока не знают, когда люди смогут вернуться в свои дома.

Компания TPC Group сообщила, что был активирован план реагирования на чрезвычайные ситуации, также помощь оказывает пожарная служба Порт Нечеса.

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По словам местных жителей, взрывная волна выбила окна в радиусе нескольких километров от завода.

"На заводе ведутся поисково-спасательные работы, поврежденные дома по соседству также проверят полицейские", – завила капитан полиции округа Джефферсон Кристал Холмс.

В Техасской комиссии по качеству окружающей среды заявили, что в регионе сложилась недопустимая ситуация.

Завод расположен в 145 км от Хьюстона. Он перерабатывает нефтехимические вещества для производства резины и смол. Согласно официальной информации, завод может производить 408 233 тонны химикатов.

В компании пока не сообщают о причине инцидента или размере ущерба.

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