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Эрдоган назвал точную дату запуска "Турецкого потока" в обход Украины

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Фото: МК
Фото: МК

Запуск газопровода готовят на январь

Газопровод "Турецкий поток" будет запущен в Стамбуле 8 января 2020 года.

Об этом в субботу, 30 ноября, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время торжественной церемонии открытия газопровода Tanap между Турцией и Азербайджаном, пишет Anadolu.

"Конечно, у нас есть еще один очень важный шаг, который мы сделаем", – сказал Эрдоган.

Важно
Обходной путь. Запуск "Турецкого потока" — очередной минус в украинскую транзитную карму
Обходной путь. Запуск "Турецкого потока" — очередной минус в украинскую транзитную карму

Общая протяженность газопровода составляет 1850 км и является частью энергетического коридора между Азербайджаном и Европой общей протяженностью 3,5 тыс. км.

Планируется, что пропускная способность изначально составит 16 млрд м куб, из них 6 млрд м куб будет поставляться в Турцию, а 10 млрд м куб – в Европу.

Запуск газопровода "Турецкий поток" означает для Украины почти полную остановку транзита по южному направлению в Турцию.

Как ранее сообщал Фокус: