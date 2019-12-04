Путин: Условия Украины по транзиту газа – неприемлемы

Президент РФ надеется, эти условия удастся изменить в ходе переговоров

Президент России Владимир Путин сегодня, после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем заявил, что РФ готова сохранить транзит газа через Украину, но не на украинских условиях.

Об этом сообщает ТАСС.

"Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит. Мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают возможные украинские транзитеры, они экономически неприемлемы для нас пока", – сказал он.

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Президент РФ также сказал, что он надеется, эти условия удастся изменить в ходе переговоров.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Путин заявил, что РФ готова снизить цену газа для Украины на 25% при условии прямых поставок.

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год. Главное условие - отказ от всех претензий в судах.

"Нафтогаз" в своем ответе заявил, что расчитвает только на заключение долгосрочного контракта.

Президенты Украины и РФ во время встречи "четверки" в Париже могут лично обсудить газовую тематику.