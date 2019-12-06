Пришли за едой: 56 белых медведей собрались вокруг поселка в РФ

"Медвежий патруль" WWF следит за ситуацией, чтобы не допустить конфликтов между животными и людьми

Несколько десятков белых медведей собралось на небольшом участке побережья на Чукотке. Они появились там стремительно, за три-четыре дня. Пришли он в это место за тушами погибших моржей, которые остались с осени, когда там отдыхали тысячи морских млекопитающих. Об этом сообщил сайт WWF (Всемирного фонда дикой природы).

Бригада "Медвежьего патруля" WWF насчитала 56 животных, расположившихся вокруг поселка Рыркайпий. "Почти все медведи худые. Среди них есть как взрослые, так и молодые звери, есть и самки с медвежатами разного возраста", – сообщила руководитель патруля.

На время медвежьего нашествия в поселке отменили все общественные мероприятия, а в детский сад и школу детей развозят на автобусах. Патруль и местные жители постоянно наблюдают за животными, не допуская их приближения к домам.

Одной из причин сложившейся ситуации стало то, что на Чукотке сейчас стоит необычайно теплая погода, из-за чего лед у берега недостаточно прочный. Медведи не могут по нему дойти до открытого моря, где могли бы охотиться. Поэтому ищут еду вдоль берега.

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