Путин хочет "экономически целесообразного" транзита газа через Украину

Президент РФ заявил, что стороны ведут переговоры по данному вопросу

Президент России Владимир Путин, что не планирует отказываться от транзита газа через Украину, но он должен быть "экономически целесообразным". Об этом сообщил Путин на встрече с немецким бизнесом в Сочи, передает Коммерсант.

Так, Путин назвал строительство российского "Северного потока-2" – "исключительно экономическим проектом". Российский президент добавил, что завершение проекта Газпрома не означает, что транзит газа через Украину будет прекращен.

"И так, чтобы не было никаких трактовок, много раз об этом говорил, еще раз хочу об этом сказать: это (реализация "Северного потока-2" — ред.) вовсе не означает, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины. Вопрос не в территории, вопрос — в экономической целесообразности", — сообщил российский президент.

Кроме этого, Путин добавил, что Россия и Украина ведут переговоры по вопросу транзита. Новый раунд переговоров будет проходить в другом городе – Вене. Ранее трехсторонние переговоры проходили в Брюсселе в здании Еврокомиссии.

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