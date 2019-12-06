Путин хочет "экономически целесообразного" транзита газа через Украину
2019-12-06 15:11:00
Президент РФ заявил, что стороны ведут переговоры по данному вопросу
Президент России Владимир Путин, что не планирует отказываться от транзита газа через Украину, но он должен быть "экономически целесообразным". Об этом сообщил Путин на встрече с немецким бизнесом в Сочи, передает Коммерсант.
Так, Путин назвал строительство российского "Северного потока-2" – "исключительно экономическим проектом". Российский президент добавил, что завершение проекта Газпрома не означает, что транзит газа через Украину будет прекращен.
"И так, чтобы не было никаких трактовок, много раз об этом говорил, еще раз хочу об этом сказать: это (реализация "Северного потока-2" — ред.) вовсе не означает, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины. Вопрос не в территории, вопрос — в экономической целесообразности", — сообщил российский президент.
Кроме этого, Путин добавил, что Россия и Украина ведут переговоры по вопросу транзита. Новый раунд переговоров будет проходить в другом городе – Вене. Ранее трехсторонние переговоры проходили в Брюсселе в здании Еврокомиссии.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Владимир Путин заявил, что РФ готова снизить цену газа для Украины на 25% при условии прямых поставок.
- "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год. Главное условие - отказ от всех претензий в судах.
- "Нафтогаз" в своем ответе заявил, что расчитвает только на заключение долгосрочного контракта.
- Президенты Украины и РФ во время встречи "четверки" в Париже могут лично обсудить газовую тематику.
- "Нафтогаз" подал ходатайство в суд Латвии об аресте в этой стране, по решению Стокгольмского арбитража, активов "Газпрома".