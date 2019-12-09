В момент извержения вулкана на острове Уайт-Айленд находились туристы

В Новой Зеландии началось извержение вулкана, в результате чего погибли пять человек, а еще несколько пропали без вести. Об этом сообщает ВВС.

По предварительным данным, в момент извержения на вулканическом острове Уайт-Айленд находились туристы. Еще до того, как небо заволокло пеплом, спасателям удалось эвакуировать 23 человека, а также забрать тела погибших. Полиция предполагает, что на острове все еще остаются до 50 человек.

К спасательной операции были привлечены, как полицейские, так и военные. Пока обстановка на острове не позволяет спасателям продолжить эвакуацию людей.

Уайт-Айленд, известный как Whakaari, является одним из самых посещаемых туристических мест в стране.

По словам премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, как на острове, так и рядом с ним, находилось много иностранных и местных туристов.

"Я знаю, что люди на острове оказались в опасной ситуации, но могу заверить, что полиция делает все возможное", – заявила премьер-министр.

Также премьер подчеркнул, что падающий пепел из-за извержения вулкана все еще мешает проведению спасательной операции.

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