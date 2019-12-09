Извержение вулкана в Новой Зеландии: погибли 5 туристов, еще 50 застряли на острове
2019-12-09 11:24:00
В момент извержения вулкана на острове Уайт-Айленд находились туристы
В Новой Зеландии началось извержение вулкана, в результате чего погибли пять человек, а еще несколько пропали без вести. Об этом сообщает ВВС.
По предварительным данным, в момент извержения на вулканическом острове Уайт-Айленд находились туристы. Еще до того, как небо заволокло пеплом, спасателям удалось эвакуировать 23 человека, а также забрать тела погибших. Полиция предполагает, что на острове все еще остаются до 50 человек.
К спасательной операции были привлечены, как полицейские, так и военные. Пока обстановка на острове не позволяет спасателям продолжить эвакуацию людей.
Уайт-Айленд, известный как Whakaari, является одним из самых посещаемых туристических мест в стране.
По словам премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, как на острове, так и рядом с ним, находилось много иностранных и местных туристов.
"Я знаю, что люди на острове оказались в опасной ситуации, но могу заверить, что полиция делает все возможное", – заявила премьер-министр.
Также премьер подчеркнул, что падающий пепел из-за извержения вулкана все еще мешает проведению спасательной операции.
Как ранее сообщал Фокус:
- Мужчина на Гавайях погиб, провалившись в лавовый тоннель на собственном дворе. Про пропажу товарища сообщили его друзья, а доставал его целый отряд полиции.
- А на острове вблизи Антарктиды нашли озеро лавы. Науке известно всего восемь лавовых озер на Земле.